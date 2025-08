OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 4. augusta (TASR) - Novinky z oblasti špionážneho trileru, románu pre ženy, fantasy či motivačnej literatúry pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Svetovo známy francúzsky herec Jean Reno sa dal na písanie. Jeho prvým literárnym počinom je Emma, napínavý špionážny triler. Emma pracuje ako masérka v prestížnom terapeutickom centre v Bretónsku a len pomaly sa spamätáva z tragickej straty matky. Počas vzácnej návštevy z Blízkeho východu sa zoznámi so synom vicepremiéra Ománskeho sultanátu Tarikom Kánom a krátko na to Emma prijme jeho ponuku, aby zaškolila personál nového wellness centra. V exotickej krajine sa zaplieta s Tarikom do zakázaného, no vášnivého románika. Nevinná aférka ju však dostane do centra medzinárodného sprisahania a čoskoro ju začnú prenasledovať vládni agenti z Maskatu. Zoči-voči nástrahám v sebe nachádza silu a schopnosti, o ktorých doposiaľ netušila. Pritom neunikne pozornosti francúzskej tajnej služby.



Lucia Sasková vydala román pre ženy Šialená. Je krásna, bezočivá, výbušná a zákerná, má nejasnú minulosť a ešte nejasnejšiu budúcnosť a psychické traumy si lieči sebapoškodzovaním. Bezhlavo sa rúti do akcií, nad ktorými je lepšie sa najskôr zamyslieť. Je v tom dobrá, nie však natoľko, aby sa jej nezišiel niekto, kto vie, čo robí. Niekto ako on. Obaja hodia staré životy za hlavu a vyjdú v ústrety novému začiatku.



Brandon Sanderson je autorom fantasy ságy Mistborn - Prameň vzostupu. Nemožné sa podarilo. Tisícročie hrôzovlády Pána vládcu sa skončilo a muž, ktorý o sebe tvrdil, že je božským vtelením, bol porazený. Aj hrdinovia utrpeli ťažké straty a náročná úloha vybudovať nový svet tak zostala na pleciach Kelsierovej chránenkyne a bývalej pouličnej zlodejky Vin. Stala sa najmocnejšou zrodenou z hmly v celej krajine, ktorá vlastnou rukou skolila Pána vládcu, a takisto modlou nového náboženstva. Viac ako to ju však znepokojuje, že od smrti krutovládcu sa hmly začali správať zvláštne.



Japonský zenový mních Šunmjó Masuno prichádza s motivačnou knihou Umenie bezstarostného života. Obsahuje jednoduché rady a zenové výroky, ktoré pomáhajú znižovať strach a úzkosť, sú užitočné pri budovaní duševného pokoja a vnútornej harmónie. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že 90 percent našich obáv sa nikdy nenaplní - autor nás učí, ako sa zbaviť zbytočných starostí a zamerať pozornosť na prítomný okamih.