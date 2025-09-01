< sekcia Kultúra
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Elsie Silver je autorkou súčasnej romance Bezmocný. Talentovaný hokejista a lámač sŕdc Jasper Gervais nemá núdzu o ženskú spoločnosť.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Novinky z oblasti krimi románu, súčasnej romance, motivačnej literatúry či príbehu pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Britský spisovateľ Alex Pavesi prichádza s krimi románom Krvavo červené písmená. V posledný májový víkend roku 1999 sa skupinka piatich priateľov stretne u kamaráta Anatola, aby spolu oslávili jeho tridsiate narodeniny. Udalosti v starom dome a jeho okolí na malebnom anglickom vidieku vo Wiltshire rýchlo naberú nečakaný spád, keď hostiteľ navrhne, aby sa zahrali hru s názvom Motív, spôsob, smrť, ktorú sám vymyslel. Pravidlá sú jednoduché: účastníci majú napísať krátky príbeh, v ktorom sa jeden zo skupinky stane obeťou vraždy a druhý jeho vrahom, pričom vražedné scenáre musia byť dostatočne uveriteľné.
Elsie Silver je autorkou súčasnej romance Bezmocný. Talentovaný hokejista a lámač sŕdc Jasper Gervais nemá núdzu o ženskú spoločnosť. Zatiaľ čo fanúšičky v ňom vidia len príťažlivého športovca z televízie, pre Sloan Winthropovú je to stále ten stratený chlapec so smutnými očami a zlatým srdcom, ktorého pozná už od detstva. Muž, ktorého po celý čas tajne milovala, sa k nej vždy správal ako ku kamarátke. Život plynie ďalej a Sloan sa chystá vydať za iného. Svadobný deň sa však skončí katastrofálne a je to práve Jasper, kto jej príde na pomoc.
Jim Murphy je autorom motivačnej publikácie Vnútorná dokonalosť. Zameriava sa v nej na prepojenie mentálneho výkonu s kvalitou života a vychádza z myšlienky, že cesta k výnimočným výkonom je zároveň cestou k naplnenému životu, po akom túžime. Obsahuje praktické nástroje, cvičenia a techniky na rozvoj sebadisciplíny, prekonávanie úzkosti, odbúravanie mentálnych blokov a trénovanie podvedomia. Mnohé športové osobnosti a tréneri ju zaradili do svojej knižnice a odporúčajú ju svojim zverencom.
Argentínska spisovateľka Mercedes Ron napísala knihu pre mladých čitateľov Naša vina. Vzťah Nicka a Noah prechádza najhorším obdobím a zdá sa, že nič už nebude ako predtým. Čakajú ich ešte mnohé výzvy, ktoré rozhodnú o tom, či sú stvorení jeden pre druhého alebo by sa mali navždy rozlúčiť. Dá sa vôbec zabudnúť na také silné spojenie a vymazať spomienky, ktoré sú priam vytesané do srdca, dokážu Nick a Noah hodiť minulosť za hlavu a začať odznova?
