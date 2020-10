V slovenskom preklade vyšla kniha Úžasný svet depresie

Bratislava 13. októbra (TASR) - Úžasný svet depresie je ďalšou z prekladových kníh, ktorú vydáva v knižnej edícii Denník N. Jej autorom je rozhlasový moderátor a autor podcastov John Moe, vyšla v preklade v preklade Sama Marca. TASR o tom informoval Miroslav Moško zo spoločnosti N Press.



Moe má s depresiou veľa neveselých skúseností – sám si chorobou prešiel a jeho brat si v jej dôsledku vzal život, no napriek tomu je presvedčený, že o nej treba otvorene hovoriť a dá sa o nej hovoriť aj s humorom. Podľa jeho vlastných slov je totiž depresia "nebezpečná, ale vo svojej podstate komická". "Poskladal teda spomienky na vlastnú zložitú cestu sprevádzanú depresiou a príbehy ľudí, ktorých počas nej stretol, pretože z vlastnej skúsenosti vie, že aj zdieľanie môže mať terapeutický účinok," dodáva vydavateľ "citlivej a zároveň zábavnej" knižnej novinky. Moe v nej ponúka nový a nevšedný pohľad na depresiu, poskytuje nádej a hovorí, že je v poriadku, ak nie ste v poriadku. A je v poriadku, ak sa na tom smejete.



John Moe je rozhlasový moderátor, autor populárneho podcastu Úžasný svet depresie, v ktorom sa rozpráva s hosťami o ich psychických chorobách. Písal pre The New York Times Magazine a prispieva do publikácií vydavateľstva McSweeney’s. Je tiež autorom divadelných hier, ktoré sa hrajú na troch kontinentoch. Žije v americkom meste St. Paul.