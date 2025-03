Vychádza veľká edícia najkrajších slovenských a svetových rozprávok

Bratislava 20. marca (TASR) - Vydavateľstvo Opus pripravilo pre rok 2025 veľkú edíciu najkrajších slovenských aj svetových rozprávok pod názvom Z rozprávky do rozprávky I., II. a III. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Rozprávky sú rozdelené do troch 4CD nosičov, kde v každom sa nachádza osem príbehov. Sú to výpravne inscenované nahrávky, na ktorých sa podieľali najväčšie slovenské herecké osobnosti. Jedinečnosť nahrávok navyše umocňuje pôvodne komponovaná sprievodná hudba od významných slovenských hudobných skladateľov.



Na prvú časť edície sa dostali napríklad Snehová kráľovná, O dlhom, širokom a žiarookom, Zakliata hora, Múdra Katarína a medzi účinkujúcimi sa nachádzajú také mená ako Božidara Turzonovová, Soňa Valentová, Karol Machata, Ladislav Chudík, Michal Dočolomanský a Zuzana Krónerová.



V druhej časti sa objavia rozprávky ako Cisárove nové šaty, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Gulliverova neobyčajná cesta, Červená Čiapočka a medzi účinkujúcimi nechýbajú Zdena Gruberová, Zora Kolínska, Jozef Kroner, Marián Labuda či Leopold Haverl.



Tretia časť prináša rozprávky Soľ nad zlato, Ako išlo vajce na vandrovku, Prorok rak, Pinocchio a účinkujú v nich Eva Rysová, Ľubo Roman, Ivan Krajíček, Emília Tomanová, Gustáv Valach, Štefan Kvietik a ďalší umelci.