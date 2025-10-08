< sekcia Kultúra
Longital vydávajú nový album Krajina beží dolu vlastným brehom
Autorské duo Shina a Daniel Salontay opisuje album ako návrat k tvorivej podstate a práci vo dvojici, ktorú rozvíjali počas prvej dekády Longitalu.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Stálica česko-slovenskej alternatívnej scény Longital prichádza so svojím 14. štúdiovým albumom Krajina beží dolu vlastným brehom, ktorý vychádza v stredu vo vydavateľstve Slnko Records. Novinka je dostupná na všetkých streamovacích platformách, na CD aj vinyle. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.
Autorské duo Shina a Daniel Salontay opisuje album ako návrat k tvorivej podstate a práci vo dvojici, ktorú rozvíjali počas prvej dekády Longitalu. „Je to pokračovanie tam, kde sme sa ocitli s albumom Teraz (2010). Tvorba v takomto nastavení je pre nás dobrodružná cesta, neustále obrusovanie ega, vzdávanie sa predstáv a napodobňovania. Hudba sa podriaďuje obsahu, ktorý nesú texty,“ hovorí Daniel Salontay.
Reflektuje to aj druhý zverejnený singel Príď za mnou. V kontraste s intímnejším úvodným singlom Moja radosť prináša rýchlejší tep a rytmiku, no stále zostáva verný akustickému, organicky znejúcemu zvuku, ktorý album charakterizuje. Starobylý čínsky nástroj guqin, rezofonická a Lap Steel gitara či elektrický „propeller“ priamo z dielne kapely, to všetko sú dôležité prvky nového zvukového sveta Longitalu.
Album predstaví formácia v rámci česko-slovenského klubového turné, ktoré sa začína 24. októbra v Žiline, ďalšími zastávkami budú Prešov (25. 10.), Banská Bystrica (30. 10), Nové Mesto nad Váhom (31. 10.), Bratislava (13. 11.), Praha (19. 11.), Litoměřice (21. 11.), Košice (28. 11.) a Rožňava (29. 11.).
Autorské duo Shina a Daniel Salontay opisuje album ako návrat k tvorivej podstate a práci vo dvojici, ktorú rozvíjali počas prvej dekády Longitalu. „Je to pokračovanie tam, kde sme sa ocitli s albumom Teraz (2010). Tvorba v takomto nastavení je pre nás dobrodružná cesta, neustále obrusovanie ega, vzdávanie sa predstáv a napodobňovania. Hudba sa podriaďuje obsahu, ktorý nesú texty,“ hovorí Daniel Salontay.
Reflektuje to aj druhý zverejnený singel Príď za mnou. V kontraste s intímnejším úvodným singlom Moja radosť prináša rýchlejší tep a rytmiku, no stále zostáva verný akustickému, organicky znejúcemu zvuku, ktorý album charakterizuje. Starobylý čínsky nástroj guqin, rezofonická a Lap Steel gitara či elektrický „propeller“ priamo z dielne kapely, to všetko sú dôležité prvky nového zvukového sveta Longitalu.
Album predstaví formácia v rámci česko-slovenského klubového turné, ktoré sa začína 24. októbra v Žiline, ďalšími zastávkami budú Prešov (25. 10.), Banská Bystrica (30. 10), Nové Mesto nad Váhom (31. 10.), Bratislava (13. 11.), Praha (19. 11.), Litoměřice (21. 11.), Košice (28. 11.) a Rožňava (29. 11.).