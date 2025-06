Love Will Tear Us Apart spoznali Slováci na Ö3 cez rakúsky cover

Manchester 27. júna (TASR) - Bežným hudobným prijímateľom viac ako Joy Divison povie názov New Order. Kým však v roku 1983 trojica Bernard Sumner, Peter Hook a Stephen Morris ovládla hitom Blue Monday európske diskotéky a rozbehla celkovo oslnivú kariéru, za sebou už mala mýtami opradený status pôvodnej kapely. Joy Division so spevákom Ianom Curtisom vydali pred 45 rokmi (27. júna 1980) kultovú pesničku Love Will Tear Us Apart, ktorá zaznamenala slávu a zanechala výrazný odkaz.



Ešte aj vlani tento populárny song figuroval na 41. mieste poradia najväčších piesní všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone, hneď za Hendrixovou "dylanovkou" All Along the Watchtower. Ani Love Will Tear Us Apart nie je úplne originálny nápad celej kapely. Pod autorstvo hudobnej zložky je podpísaná vďaka povoleniu autorov základného riffu piesne málo známej skupiny The Manchester Mekon (skladba The Cake Shop Device). Bežný poslucháč však podobu nespozná, sú to dve úplne rozdielne diela s inštrumentálnymi i aranžérskymi "svojbytnosťami".







Curtisov text vychádzal z jeho manželských problémov a trápenia s epilepsiou. Pieseň vyšla ako samostatný singel necelý mesiac po jeho samovražde, ktorá znamenala koniec kapely a novú éru jej nasledovníka, v trojici, pod iným názvom, najprv len s určitou zmenou zvuku, neskôr aj žánrovým odklonom.



Pieseň má v Spojenom kráľovstve certifikát dvojnásobnej platinovej platne. Okamžite po jej vydaní vznikol prvý cover a rakúska skupina Chuzpe ním prerazila v rakúskej hitparáde, takže aj viacero Slovákov vďaka vysielaniu Ö3 spoznalo tento song v prerobenej verzii. Vzhľadom na éru socializmu a vzdialených časov internetu mnohí (nielen na Slovensku) originál počuli až po ďalších verziách, napríklad od Paula Younga (1983).



Podľa dostupných zdrojov existuje až 168 na nosičoch vydaných rôznych verzií tejto piesne od Joy Division. Neodolali jej napríklad Simple Minds, José Gonzáles a vlani ani P.J. Harvey. Trojica nástupníkov z New Order ju vydala ako záverečnú na live albume v roku 2013.