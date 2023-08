Lovestream festival dominuje tento víkend v Bratislave

Bratislava 20. augusta (TASR) – V bratislavských Vajnoroch dominuje tento víkend hudba viacerých žánrov. Na starom letisku rozložil svoj mohutný areál druhý ročník Lovestream festivalu. Tisícky fanúšikov si prišli pozrieť a vypočuť skoro dvadsiatku interpretov, ktorí sa v priebehu troch dní predstavia na hlavnom pódiu mamutích rozmerov, aké Slovensko každý deň nevidí.



Hlasne privítali návštevníci v piatok podvečer (18. 8.) britského speváka menom Rag'n'Bone Man. So spevom začínal v skupine Rum Committee, v roku 2011 začal spoluprácu s hiphopovou spoločnosťou High Focus. Od roku 2013 je na sólovej dráhe. Zaujal už v roku 2014 EP platňou Wolves. Vo februári 2017 pridal debutový album Human. Ohlas u fanúšikov mali hlavne hity All You Ever Wanted, Giant, Skin a hlavne jeho prvý hit Human.



Headlinerom prvého večera bola známa americká skupina The Killers. Jej frontman Brandon Flowers privítal fanúšikov pred pódiom: "Keď ste prišli na rock and roll, ste na správnom mieste, roztočíme piatkový rock and roll." Partia muzikantov z Las Vegas, ktorá je na scéne od roku 2001, naplnila tieto slová do bodky. Na svojom konte majú sedem vydaných albumov, siedmy Pressure Machine vyšiel v auguste 2021, takže majú z čoho vyberať. Výborná nálada vládla aj vďaka hitom Human, Spaceman, Shot at the Night či Somebody Told Me.



Latino je populárne v celej Európe, páči sa dospelejším aj mladým. Jedným z jeho popredných súčasných interpretov je španielsky spevák Alvaro Soler. Rodák zo Sant Cugat del Valls neďaleko Barcelony na scénu vstúpil v júni 2015 s debutovým albumom Eterno Agosto. V Bratislave to v sobotu podvečer parádne roztočil aj vďaka svojej sprievodnej kapele. Pred pódiom sa tlieskalo, spievalo, skákalo, tancovalo, zdalo sa, že všetci poznajú hity Candela, Magia, La Cintura a hlavne megahit Sofia. Alvaro vzbudil pozornosť ešte raz, keď sa po vystúpení v šiltovke a slnečných okuliaroch objavil v hľadisku medzi divákmi pri koncerte ďalšieho interpreta. Samozrejme ho spoznali a tak viaceré fanúšičky si odniesli domov vzácny darček v podobe spoločnej fotografie so spevákom.



Bolo otázne, či takú skvelú náladu a atmosféru udrží aj americký spevák, tanečník a textár Jason Derulo, ktorý svoju hudobnú kariéru začal v roku 2009. Predviedol elegantnú šou a mnohí boli prekvapení, koľko známych piesní má vo svojom repertoári, medzi nimi Want To Want Me, When Love Sucks či Take You Dancing. Keď si na pódiu vyzliekol košeľu, prišli si na svoje dievčatá, ktoré obdivovali jeho vyšportovanú postavu, chalani naopak mohli obdivovať jeho štyri tanečníčky s dokonalou figúrou.



Keď sa v piatok večer (18. 8.) objavili nad areálom tmavé mraky, chystalo sa k dažďu. Ten však nakoniec Vajnory obišiel. Zato v sobotu (19. 8.) bolo ideálne letné počasie, ktoré mierou nemalou prispelo k skvelej festivalovej atmosfére. Headlinerom tretieho dňa bude americká superskupina Imagine Dragons, pred ňou vystúpia Celeste Buckingham, Michal Patrick Kelly a skupina Editors.