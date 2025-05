Lovestream festival ohlasuje ďalšie mená interpretov

Zo slovenských interpretov sa na Lovestream festivale predstavia:

Bratislava 6. mája (TASR/OTS) - V piatok 15. augusta 2025 vystúpia na pódiu ako prvý headliner víkendu svetoví hitmakeri OneRepublic. Sobotný večer 16. augusta 2025 ovládne aktuálne najväčšia svetová hudobná hviezda – fenomenálny a divoký Post Malone.Lovestream festival ide ďalej! Oznamujeme ďalšie mená v line-upe.Kto by nepoznal celosvetovo známy hit Ferrari? Britský DJ a producent James Hype je momentálne jedným z najžiadanejšich DJov na svete. Je známy svojím energickým štýlom hrania a technickou zručnosťou. Jeho hudba často kombinuje house a dance prvky, čím si získal popularitu na sociálnych sieťach aj v klubovej scéne. Jeho remixy, ktoré zdieľa na sociálnych sieťach, sa rýchlo stávajú virálnymi.„Fast Car“ je definitívne najznámejším hitom britského producenta menom Jonas Blue a určite tento známy hit nebude chýbať v jeho playliste na Lovestream festivale. Táto skladba zaznamenala obrovský úspech v mnohých krajinách. Dostala sa do TOP 10 hitparád a vďaka nej Jonas Blue aj odštartoval svoju svetovú kariéru. Bol nominovaný na rôzne prestížne ocenenia, vrátane MTV Europe Music Awards a Brit Awards. Jeho skladby dosiahli vysoké pozície v hudobných rebríčkoch a získali platinové certifikácie v mnohých krajinách„Party All The Time“ – tento svoj najväčší hit určite na Lovestream festivale zahrá švédsky techno DJ a producent Adam Beyer. Táto skladba dosiahla viac ako 15 miliónov prehratí na Spotify. Adam je jeden z hlavných predstaviteľov techno scény. Je zakladateľom vydavateľstva Drumcode, ktorý sa stal jedným z najvplyvnejších v tomto žánri. Jeho hudba a vystúpenia majú veľký vplyv na svetovú techno scénu.Hádam ani neexistuje niekto, kto by nepoznal hity ako „Dynamite“ či „Hangover“. Britský spevák, skladateľ a producent Taio Cruz rovnako s týmito, ale ďalšímii hitmi, príde zabaviť svojich fanúšikov na Lovestream festival. Taio rovná sa chytľavé tanečné hity, spojenie britskej a americkej scény, zároveň je skladateľom pre iných umelcov ako napríklad Kelly Clarkson či Jennifer Lopez alebo ho poznáš aj vďaka štýlovému módnemu imidžu.„Never Let Me Down“ je najznámejšou a najhranejšou skladbou britského speváka a skladateľa Toma Gregoryho. Táto skladba dosiahla viac ako 220 miliónov prehratí na Spotify a stala sa jeho najväčším hitom. Medzi jeho ďalšie prelomové single patrí aj „Fingertips“. Táto skladba dosiahla viac ako 156 miliónov prehratí.„Cynical“ je najznámejším a najúspešnejším hitom britského speváka Chrisa de Sarandyho. Túto notoricky známu skladbu nahral v spolupráci s nemeckým DJ-ským duom twocolors a dánskym projektom Safri Duo. Táto skladba sa definitívne stala letným hitom roku 2023, 10 týždňov bola na 1. mieste v nemeckých rádiových hitoparádach a na Spotify má viac ako 10 miliónov vzhliadnutí. Určite ju budete počuť aj na Lovestream festivale.Toby Romeo je rakúsky DJ a producent. Preslávil sa hitom „Where the Lights Are Low“ s Felix Jean. Táto skladba má na Spotify viac ako 167 miliónov prehratí, čo ju radí medzi najpočúvanejšie skladby Tobyho Romea. Toby je známy chytľavým tanečným štýlom a remixmi pre umelcov ako napríklad Alan Walker. V Nemecku sa môže pochváliť aj Zlatou platňou za predajné úspechy.Andy C je britský DJ a producent, legenda Drum and Bass scény. Ako prvý DnB DJ vypredal Wembley. Aktívne hrá na svetových festivaloch a patrí medzi najuznávajnejších v žánri. Najznámejším hitom tohto britského drum and bass DJ-a je skladba „Valley of the Shadows“, ktorú vydal v roku 1993 pod pseudonymom Origin Unknown. Táto skladba je často označovaná aj ako „31 Seconds“ kvôli charakteristickému hlasovému samplu. Stala sa jednou z najvplynejších skladieb v histórii drum and bass a jungle scény.Je taiwanský DJ a producent, ktorý sa etabloval na medzinárodnej scéne. Jeho hudobný štýl zahŕňa žánre ako big room, hardstyle a EDM. Spolupracoval s umelcami ako Timmy Trumpet či Showtek.výrazná osobnosť slovenskej hudobnej scény. Je držiteľkou ocenenia Slávik v kategórii Najlepšia speváčka. Jej najväčším hitom je pieseň „Príbeh“, na ktorom spolupracovala s Rytmusom. Medzi jej ďalšie hity patria: „Si Sám“ „Viem, že povieš áno“ „Mám ťa v hlave“ či „Kým ty spíš“.slovenský DJ a producent, známy energickým EDM štýlom. Pravidelne hráva na festivaloch a v kluboch po celej Európe. V júni plánuje vydať skladbu Hypnotic spolu s Antoine Delvig na Tiëstovom vydavateľstve Musical Freedom. Jeho hudba získala podporu od umelcov ako Dimitri Vegas, Like Mike, Lost Frequencies, R3HAB, Timmy Trumpet, Showtek.slovenské hudobné duo, ktoré tvorí bývalý DJ Juraj a bassgitarista Matej. Spojili sa v roku 2020 ako nadšenci elektronickej hudby a syntetizátorov, aby vytvorili originálny zvuk v žánroch melodic techno a progressive house.Zaži jedinečnú show s tanečníkmi RDS ART Group na hlavnom stagei festivalu LOVESTREAM. Skupiny Souljam, The Wave a krOWN sú doma v rôznych štýloch – od hip hopu, cez contemporary až po k-pop, no teraz sa spoja v jeden celok a vystúpia na pódiu s tanečnou show THE RISE. A to nie je všetko! DJ Jakub Adam sa postará o dokonalý vibe, ktorý bude presne taký, aký na festivale očakávaš.