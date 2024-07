LP platňa a singel A Hard Day's Night od Beatles majú 60 rokov

Bratislava 10. júla (TASR) - V poradí tretia LP platňa skupiny Beatles s názvom A Hard Day's Night vyšla na etikete spoločnosti EMI Parlophone 10. júla 1964. Vychádza štyri dni po londýnskej premiére rovnomenného filmu, prvého hraného filmu skupiny Beatles.



Bolo na nej trinásť piesní, sedem z nich na prvej strane platne zaznelo vo filme, sú nimi A Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Feel, I'm Happy Just To Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love. Na druhej strane platne bolo ďalších šesť, Any Time At All, I'll Cry Instead, Things We Said Today, When I Get Home, You Can't Do That a I'll Be Back.



Skladby pre film aj LP platňu zložili John Lennon a Paul McCartney. Nahrávali ich od 25. februára striedavo v londýnskom štúdiu Abbey Road a štúdiu Pathé-Marconi v Paríži. Bola to prvá LP platňa Beatles, na ktorej boli iba piesne tejto dvojice. Rebríček viedol tento album od 18. júla, udržal sa v ňom 38 týždňov. Album A Hard Day's Night vyšiel ešte trikrát v reedícii, v januári 1971, marci 1987 a septembri 2009.







Obal platne navrhol Robert Freeman. Keďže Beatles boli vo filme často v pohybe, chcel aj na obale znázorniť pohyb. Päť menších hláv štyroch beatlesákov uložil v štyroch radoch pod sebou, takže obal ponúkol dvadsať fotografií akoby nasledujúcich na filmovom páse. Celé dal do modrého rámu. Americká verzia LP platne má ten rám červený a miesto dvadsiatich záberov má iba štyri snímky členov kapely. Okrem toho americká na rozdiel od anglickej verzie mala na platni iba piesne a sprievodné orchestrálky z filmu.



V rovnaký deň, teda 10. júla 1964, vychádza aj siedmy singel so skladbou A Hard Day's Night, na B strane singlu bola pieseň Things We Said Today. Na čelo hitparády sa dostala 18. júla, na špici sa udržala štyri týždne. V Spojených štátoch vyšla na B strane singlu pieseň I Should Have Known Better. Na čelo rebríčka Billboardu sa dostala 26. júla a pobudla na ňom dva týždne.