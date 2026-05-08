LSS pokračujú 26. ročníkom v divadelnej mágii pod holým nebom
Autor OTS
Bratislava 8. mája (OTS) - VSTUPENKY na všetky predstavenia sú už v predaji na www.wshakespeare.sk.
Od 4. júla do 6. augusta 2026 sa nádvorie Bratislavský hrad premení na divadelnú scénu plnú drámy, vášne, napätia, humoru aj poetiky. Festival prinesie šesť výnimočných inscenácií diel najväčšieho dramatika všetkých čias – Williama Shakespeara. Diváci sa môžu tešiť na výnimočné divadelné zážitky a nezameniteľnú atmosféru letných večerov pod holým nebom.
Shakespeare je viac než len autor z minulosti. Jeho hry prekračujú hranice času, národov a kultúr. Riešia témy, ktoré sú stále aktuálne – túžbu po moci, morálku, lásku, žiarlivosť a iné ľudské slabosti. „Tento festival vznikol z lásky k divadlu a k textom, ktoré aj po viac než 400 rokoch dokážu osloviť dnešného diváka. Pri skúšaní každej novej inscenácie ma vždy prekvapí, koľko spoločného majú Shakespearove postavy a ich konanie s nami samými. Akoby sme sa ako ľudia nedokázali poučiť a stále opakovali tie isté – neraz ešte väčšie – chyby,“ hovorí riaditeľka festivalu Janka Zednikovičová.
Program festivalu – šesť večerov, veľké príbehy a silné emócie
Veľa kriku pre nič – premiéra v réžii Jakuba Nvotu otvorí naše shakespearovské brány. Sme presvedčení, že aj po stáročiach dokáže inteligentný humor, slovné prestrelky a napätie medzi láskou a hrdosťou osloviť dnešné publikum. Nadčasový príbeh plný emócií, intríg a komických situácií pripomína, že niekedy vznikne najväčší rozruch práve okolo maličkostí. „Humor v tejto inscenácii vychádza z existenciálnej vážnosti a z pevného presvedčenia, s akým sa Beatrice a Benedik bránia vzťahu. Práve z ich vzájomného odporu sa postupne rodí skutočná vášeň, s ktorou obaja zápasia, až jej napokon podľahnú. Sme tak svedkami toho, ako naše vlastné predstavy o tom, ako chceme žiť, aj sľuby, ktoré dávame sami sebe o tom, čím budeme alebo nebudeme, predstavujú len lákavú výzvu pre osud, ktorý si rád preverí silu nášho skutočného odhodlania,“ dodáva režisér.
Othello (hosťujúca inscenácia z Prahy) – v réžii Braňa Holička. Slávna štúdia žiarlivosti a tragický príbeh o zhubnej moci ohovárania. Aké ľahké je zničiť úprimnú lásku aj silného a hrdého človeka, keď niekto začne jeho dušu naleptávať jedovatými slovami?
The Winter's tale - súčasťou programovej línie bude po prvýkrát aj inscenácia v anglickom jazyku podľa scenára z edície No Fear Shakespeare, ktorá ponúka modernú, zrozumiteľnú angličtinu pri zachovaní pôvodného významu a štýlu diela. Inscenácia je výsledkom spolupráce so študentami Art Academy z mesta Poprad
Komédia omylov v réžii Romana Poláka– dynamická komédia o zámene identít, v ktorej sa dva páry dvojičiek postarajú o lavínu nedorozumení a bláznivých situácií.
Skrotenie zlej ženy v réžii Michala Vajdičku – provokatívna hra o láske, sile slova a spoločenských očakávaniach s veľkým potenciálom na moderné interpretačné výklady. „Skrotenie zlej ženy je jednou z najkontroverznejších Shakespearových hier – a práve preto nás fascinuje. V dnešnom kontexte sa pýta, kde je hranica medzi láskou a mocou, medzi hrou a manipuláciou. Neponúkame jednoznačné odpovede, ale snažíme sa túto hru čítať tak, aby podnietila dialóg. Je to komédia, ktorá vie byť zároveň zábavná aj znepokojujúca – a v tom je jej sila.“
Festival uzavrie inscenácia Sen noci svätojánské z OSTRAVY, v réžii Adély Laštovkovej Stodolovej. „Mňa veľmi zaujímajú vzťahy. Už odmala. Takže aj ono prepletenie štyroch milencov v hre, je pre mňa lákavá výzva. Láska, príroda, rod, to je niečo, čo ma veľmi oslovuje. Ja sama sa venujem mágii, skúmaniu archetypov, takže to všetko má k sebe blízko,“ uvádza k svojej inscenácii samotná režisérka.
Partneri Letných shakespearovských slávností 2026
Hlavný partner: HOME CREDIT
Partneri: CUPRA SLOVAKIA, KRUŠOVICE, PEPCO, BUDIŠ, SlOVENSKÉ VINICE, HUBERT
Hlavný mediálny partner: AKTUALITY
Mediálni partneri: EXPRES, TV JOJ, PRAVDA, BIGMEDIA
