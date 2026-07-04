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Ľubovnianske múzeum pozýva na koncert a Cyrilometodské slávnosti
Sobotný koncert sa začne o 20.00 h na nádvorí hradu Ľubovňa a symbolicky odštartuje obdobie letných prázdnin.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 4. júla (TASR) - Letnú prázdninovú sezónu na hrade Ľubovňa otvorí v sobotu večer komorný koncert pod holým nebom, v ktorom vystúpi speváčka Katarína Knechtová. V nedeľu (5. 7.) Ľubovnianske múzeum pozýva verejnosť na Cyrilometodské slávnosti, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda v prostredí Ľubovnianskeho skanzenu.
Sobotný koncert sa začne o 20.00 h na nádvorí hradu Ľubovňa a symbolicky odštartuje obdobie letných prázdnin. Zaznejú na ňom známe skladby v intímnejšom hudobnom stvárnení a v atmosfére večerného hradu. „Začiatok prázdnin na hrade chceme každoročne spájať so zážitkom, ktorý osloví široké publikum. Komorný koncert Kataríny Knechtovej prináša spojenie kvalitnej hudby a jedinečného historického prostredia, ktoré vytvára neopakovateľnú atmosféru,“ uviedlo Ľubovnianske múzeum.
Cyrilometodské slávnosti v skanzene ponúknu duchovné aj kultúrne pripomenutie odkazu vierozvestcov, ktorí významne ovplyvnili vývoj slovanskej kultúry, vzdelanosti a kresťanskej tradície. Ako informovali organizátori, súčasťou programu bude o 10.30 h liturgia slávená v cirkevnoslovanskom jazyku v gréckokatolíckom chráme sv. Michala. Slávnostnú atmosféru doplní vystúpenie Folklórnej skupiny Vorodaj, ktorá svojím programom priblíži tradičnú ľudovú kultúru severného Spiša.
Sobotný koncert sa začne o 20.00 h na nádvorí hradu Ľubovňa a symbolicky odštartuje obdobie letných prázdnin. Zaznejú na ňom známe skladby v intímnejšom hudobnom stvárnení a v atmosfére večerného hradu. „Začiatok prázdnin na hrade chceme každoročne spájať so zážitkom, ktorý osloví široké publikum. Komorný koncert Kataríny Knechtovej prináša spojenie kvalitnej hudby a jedinečného historického prostredia, ktoré vytvára neopakovateľnú atmosféru,“ uviedlo Ľubovnianske múzeum.
Cyrilometodské slávnosti v skanzene ponúknu duchovné aj kultúrne pripomenutie odkazu vierozvestcov, ktorí významne ovplyvnili vývoj slovanskej kultúry, vzdelanosti a kresťanskej tradície. Ako informovali organizátori, súčasťou programu bude o 10.30 h liturgia slávená v cirkevnoslovanskom jazyku v gréckokatolíckom chráme sv. Michala. Slávnostnú atmosféru doplní vystúpenie Folklórnej skupiny Vorodaj, ktorá svojím programom priblíži tradičnú ľudovú kultúru severného Spiša.