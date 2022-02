Novohradské múzeum a galéria privíta aj nevidiacich návštevníkov

Lučenec 8. februára (TASR) – Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci sa v týchto dňoch oficiálne otvára aj pre slabozrakých a nevidiacich. Zrakovo hendikepovaní, ktorí túto kultúrnu inštitúciu navštívia, si môžu prečítať niektoré opisy pod vystavenými dielami v Braillovom písme a časť artefaktov spoznávať aj hmatom.



„Tento projekt, ktorý sme nazvali Búrame bariéry, sme pripravili v spolupráci s pobočkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci,“ uviedla pre TASR riaditeľka NMG Iveta Kaczarová. Jeho cieľom je priblížiť zbierkový fond múzea aj zdravotne znevýhodneným občanom.



V prvej etape vytvorili vodiacu líniu, ktorá dovedie návštevníkov od vstupu do múzea až do jeho stálych expozícií, kde je pripravená kniha – katalóg v Braillovom písme a v čiernotlači. „Pri vybraných predmetoch, ktoré návštevníci môžu spoznať hmatom, je v Braillovom písme opis predmetu. Navyše zo zbierkového fondu sme vybrali obraz Volavka od Tivadara Kosztku Csontváryho, ktorý je snáď najznámejší, ktorý v zbierke máme, a podľa ktorého nám v Levoči vyrobili plastickú repliku. Tento obraz si nevidiaci a slabozrakí návštevníci môžu ohmatať, a tak ho bližšie spoznať,“ priblížila riaditeľka.



Okrem toho hendikepovaní ľudia dostanú do ruky tablet, kde sú nahrané všetky dôležité informácie o múzeu, zbierkach a výstavách i jednotlivých artefaktoch.



NMG spolupracuje podľa riaditeľky s Úniou nevidiacich a slabozrakých už viac ako desaťročie. „Robili sme pre nich napríklad keramické sympózium, ale aj besedy o znevýhodnení pre žiakov škôl,“ doplnila Kaczarová. Tento rok chcú ponuku ešte rozšíriť aj pre ľudí s poruchami sluchu.



Riaditeľka hovorí, že projekt môže byť prínosom nielen pre zrakovo či sluchovo postihnutých, ale aj pre starších ľudí, ktorí trpia zdravotnými hendikepmi súvisiacimi s vekom, ale aj pre študentov, a to v tom, ako pristupovať k takto postihnutým ľuďom.



Časť financií na realizáciu projektu získalo múzeum z Ministerstva kultúry SR, časť z Banskobystrického samosprávneho kraja.