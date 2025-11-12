< sekcia Kultúra
Lucia Gibarti pokrstila debutový album
Album Gibarti, ktorý obsahuje 11 piesní, z toho osem slovenských a tri anglické, vznikal približne dva roky.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Speváčka Lucia Gibarti má za sebou významný míľnik, keď vydala prvý sólový album s názvom Gibarti. Do života ho na koncerte v Košiciach uviedol spevák Lukáš Adamec. Po úspechu debutového singla Odletieť, ktorý sa uchytil aj v rádiových rotáciách, prichádza s novým videoklipom k piesni Mesiac nad horou. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.
Album Gibarti, ktorý obsahuje 11 piesní, z toho osem slovenských a tri anglické, vznikal približne dva roky. Lucia zo svojich textov a z hudobných nápadov na prvú štúdiovku vybrala práve tie, ktoré sú jej srdcu najbližšie.
„Z tej hrubej knihy mojich textov a desiatok hudobných nápadov sa tam dostali naozaj ‚najsrdcovejšie‘ piesne a každá jedna má pre mňa obrovský význam,“ hovorí Lucia.
Na albume spolupracovala s producentom Miroslavom Felberom, so spoluproducentom a gitaristom Radom Šulekom, s basgitaristom Martinom Samuelym z kapely IMT Smile a klávesákom Rasťom Borošom. Jedno sólo na album nahral Pavol Jeňo (IMT Smile). O mix sa postaral Felber a o master Peter Halgaš.
„Všetky piesne sú pre mňa výnimočné. Mám veľmi rada pieseň Miliónkrát, ktorá dokáže spájať ľudí, no blízka je mi aj energická skladba Odletieť, ktorá sa stala prvým singlom z albumu,“ dodáva mladá speváčka.
Po úspechu prvého singla Odletieť, ktorý už niekoľko týždňov rotuje na vlnách slovenských rádií a ktorý sa ako prvý dočkal videoklipu, Lucia dopriala vizuálnu podobu i skladbe Mesiac nad horou, ktorú vydala v novom šate.
„Pieseň vznikla pred niekoľkými rokmi v spolupráci s Tomim Okresom z kapely Chinaski, ktorý k nej zložil hudbu, ja som napísala text a produkčne sa na nej podieľal aj Andrej Karlík. Chcela som jej vdýchnuť nový život, pretože si to zaslúži,“ dodáva Lucia.
