Lucia Gibarti vydala skladbu Noc Vianoc

Bratislava 11. decembra (TASR) – Slovenská speváčka Lucia Gibarti vdýchla kolede O Holy Night nový život. Svoj najnovší hudobný počin v slovenčine s názvom Noc Vianoc predstavila v audio aj lyric video verzii. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Celosvetovo obľúbená, veľmi emotívna koleda z 19. storočia, dnes známa ako O Holy Night z dielne Adolpha Adama, sa v priebehu vyše 170 rokov dočkala niekoľkých interpretácií, prekladov i textov. Pôvodné francúzske znenie Cantique de Noël bolo prvotne hneď po zložení preložené do anglického jazyka. O niekoľko rokov sa dočkala anglického pretextovania do najznámejšej podoby skladby, ktorá v tejto textovej úprave znie svetom dodnes. Slovenskú verziu s názvom Noc Vianoc prostredníctvom lyrics videa vydala Lucia Gibarti.



Nápad upraviť, pretextovať a naspievať jednu z najkrajších vianočných kolied vznikol v septembri, počas brainstormingu o vydaní pripravovaného štúdiového albumu speváčky. Vzhľadom na situáciu, ktorá celý svet tento rok sužuje, sa pripravované nahrávanie posunulo na november.



Lucia prizvala svojho producenta Andreja Karlika a v jeho nahrávacom štúdiu vdýchli kolede nový, slovenský život. Ruku k dielu následne priložili aj Tomáš Cvengroš, ktorý nahral klavír a vokály, o bicie a perkusie sa postaral Michal Fedor, gitaru nahral Andrej Karlik. Za finálnu podobu piesne sympatická speváčka vďačí Samovi Pospíšilovi, ktorý má na svedomí Mix a Master.



„S chlapcami nám to išlo úplne hladko. Okrem toho, že sme už skvelo zohratí, je to aj preto, že Vianoce vnímame a prežívame všetci podobne. A aj Noc Vianoc je pieseň s posolstvom o tom, že nikdy nie sme sami, aj keď sa často tak môžeme cítiť. Zázraky v nás sa dejú a mali by sme na to myslieť nielen na Vianoce, ale po celý rok. Ak sa človek pozorne započúva do textu, určite pochopí aj hlbšie súvislosti,“ uviedla Lucia.



Speváčka sa tentoraz rozhodla novinku vydať prostredníctvom lyrics videa a nie klasického videoklipu. Vo videu sa však speváčka objaví. „Tá pieseň je pre mňa hlavne melódiou taká čistá a krásna, že som si iný spôsob zobrazenia ani nevedela predstaviť. Myslím, že v tomto prípade určite platí, že v jednoduchosti je krása,“ doplnila speváčka.