Lucia Šoralová a Nerez sa predstavia v Bratislave a Žiline

Bratislava 13. januára (TASR) – Na dvoch koncertoch v Bratislave a Žiline sa predstavia Lucia Šoralová a skupina Nerez. Koncertovať budú 19. januára v bratislavskom Ateliéri Babylon a deň nato v žilinskom Mestskom divadle. Zahrajú skladby z albumu Zlom, pridajú klasické hity z éry skupiny Nerez, medzi nimi Tisíc dnů mezi námi, Kočky či Javor.



Slovenská speváčka žijúca v Prahe Lucia Šoralová prispela k reštartu skupiny Nerez. Pôvodní členovia Vít Sázavský a Zdeněk Vrešťál spolu s Luciou vydali vo februári minulého roka nový album s názvom Zlom, ktorý ponúka tucet autorských skladieb od Zdenka Vrešťála a Lucie Šoralovej.



„Rok 2019 bol pre nás úplne super. Vydali sme album Zlom, ohlas poslucháčov je výborný, podpísali sme ich už stovky po koncertoch. Vlastne už fungujeme ako normálna kapela a naši fanúšikovia si už pýtajú aj nové pesničky, takže začíname pracovať na novom albume,“ povedal pre TASR Zdeněk Vřešťál.



„Na koncerty v Bratislave a Žiline sa veľmi tešíme, okrem piesní z albumu Zlom a klasických skladieb Nerezu zahráme aj dve nové pesničky, ktoré budú mať koncertnú premiéru,“ doplnil.



V júni 2019 vyšiel v reedícii prvý album skupiny Nerez s názvom Masopust, ktorý vydali v roku 1986. Tento album patrí dnes zlatému fondu a dočkal sa už tretej reedície. „Nahrávali sme ho v rozhlasovom štúdiu v Hradci Králové postupne v rokoch 1983 až 1985. Otec Zuzany Navarovej bol hudobný režisér a my sme dostávali postupne frekvencie na nahratie dvoch – troch pesničiek. Poslednú dvanástu pieseň sme nahrali v Prahe. Supraphon nás po viacerých rokovaniach odmietol, vydal nám to Panton,“ dodal Vřešťál.



Speváčka a muzikálová herečka Lucia Šoralová (1977, Bratislava) účinkovala vo viacerých úspešných muzikáloch, medzi nimi Dracula, Krysař, Hamlet, Johanka z Arku, Miss Saigon, Tajemství, Robin Hood aj v hudobnej inscenácii Kudykam. Vydala tri štúdiové sólové albumy, Zblízka (2002), Púšť (2005) a O lásce, cti a kuráži (2012).



Folkový pesničkár Zdeněk Vřešťál (1956, Praha) od roku 1978 hral vo dvojici s Vítom Sázavským, v roku 1980 založili spolu so Zuzanou Navarovou skupinu Nerez. V roku 1986 vydali prvý album s názvom Masopust. Rozišli sa v roku 1995. V roku 1997 vznikla skupina Neřež, ktorá naviazala na predchádzajúce obdobie. V roku 1998 vydali album Neřež. Z novšej diskografie to je album Nerez ... a bastafidli!, ktorý vyšiel v marci 2007. V októbri 2009 vyšiel live album so záznamom koncertu Pocta Zuzaně Navarové. Táto speváčka a skladateľka, členka skupiny zomrela 7. decembra 2004. V máji 2011 vydali album Kolektivní vina, v októbri 2012 live album Vlakem na Kolín a v novembri 2015 album Jen blázni překročí svůj stín.