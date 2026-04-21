Lucie Bílá zahájila turné „Obyčajná holka 2026“
Ako inak než neobyčajne!
Autor OTS
Bratislava 21. apríla (OTS) - Svetelná a vizuálna šou, sláčikové kvarteto, kapela, VIP hostia, preslávené hity aj nové piesne, tanečné kreácie a módna prehliadka. Neobyčajné turné Lucie Bílej pri príležitosti oslavy jej životného jubilea práve začalo! Prvý koncert sa uskutočnil 16. apríla v slovenskom Trenčíne. Publikum ohromila jeho veľkoleposť. Každá skladba je svojím vlastným príbehom.
Lucie Bílá zahájila svoje narodeninovo-svadobné halové turné „Obyčajná holka 2026“ na Slovensku. Na jar tu naplánovala celkovo päť opulentných koncertov v tamojších metropolách. Rovnakú šou prinesie na jeseň aj na české pódiá a javisko pražskej Štátnej opery.
Dramaturgiu si vzala na starosť samotná Lucie Bílá. Do programu zaradila najznámejšie hity celej svojej kariéry, ako sú Zpíváš mi requiem, Láska je láska či Dobrý kafe. Predstaví však aj novinky zo svojho posledného albumu na čele so singlom Obyčajná holka.
Na realizácii koncertov spolupracuje takmer storočlenný tím pod vedením režiséra Jana Kočího. Veľkolepej scéne s prvotriednym ozvučením a plnej svetelných efektov dominuje obrovská LED stena, ktorá vytvára nádhernú atmosféru a každú skladbu robí jedinečným zážitkom.
Hlas mnohonásobnej českej slávice doprevádza kapela klaviristu Petra Maláska, s ktorým po rokoch spolupráce tvorí dokonalú súhru. Biely zbor, zložený z muzikálových hercov a tanečníkov, sa tentoraz okrem spevu postará aj o tanečné čísla. Špičkové sláčikové kvarteto Epoque Quartet tomu všetkému dodáva až rozprávkové čaro. Lucie Bílá prizvala aj ďalších špeciálnych hostí zo svojho najbližšieho okolia. Ich mená si však musia prísť odhaliť do koncertných hál samotní diváci!
Lucie Bílá sa na vystúpenie ozdobila luxusnými šatami z dielne obľúbenej súrodeneckej módnej značky PONER. Rovnaké návrhárske duo pre ňu vytvorilo aj jej svadobné šaty.
Dlho očakávané narodeninové turné Obyčajná holka 2026 pokračuje v nasledujúcich termínoch a mestách:
3/5 Bratislava, Peugeot aréna
6/5 Banská Bystrica, Tipsport arena
8. a 9./5 Košice, Dom umenia
V Českej republike sú koncerty naplánované na jeseň, konkrétne:
6/10 Chomutov, Rocknet arena
8/10 Plzeň, Športová hala Lokomotiva
10/10 Jihlava, Horácka multifunkčná aréna
12/10 České Budějovice, Športová hala
14/10 Brno, Starez aréna Vodova
16/10 Zlín, Datart hala
18/10 Ostrava, Multifunkčná aula GONG
20/10 Hradec Králové, ČPP aréna
22/10 Liberec, Home Credit aréna
24/10 Praha, Štátna opera
Konkrétne miesta, termíny, predaj lístkov a ďalšie informácie o plánovaných koncertoch sú dostupné na oficiálnych stránkach Lucie Bílej www.luciebila.com a v predajných sieťach ticketportal.sk, colosseumticket.cz, elupeny.cz a ticketportal.cz.
Lucie Bílá zahájila svoje narodeninovo-svadobné halové turné „Obyčajná holka 2026“ na Slovensku. Na jar tu naplánovala celkovo päť opulentných koncertov v tamojších metropolách. Rovnakú šou prinesie na jeseň aj na české pódiá a javisko pražskej Štátnej opery.
Dramaturgiu si vzala na starosť samotná Lucie Bílá. Do programu zaradila najznámejšie hity celej svojej kariéry, ako sú Zpíváš mi requiem, Láska je láska či Dobrý kafe. Predstaví však aj novinky zo svojho posledného albumu na čele so singlom Obyčajná holka.
Na realizácii koncertov spolupracuje takmer storočlenný tím pod vedením režiséra Jana Kočího. Veľkolepej scéne s prvotriednym ozvučením a plnej svetelných efektov dominuje obrovská LED stena, ktorá vytvára nádhernú atmosféru a každú skladbu robí jedinečným zážitkom.
Hlas mnohonásobnej českej slávice doprevádza kapela klaviristu Petra Maláska, s ktorým po rokoch spolupráce tvorí dokonalú súhru. Biely zbor, zložený z muzikálových hercov a tanečníkov, sa tentoraz okrem spevu postará aj o tanečné čísla. Špičkové sláčikové kvarteto Epoque Quartet tomu všetkému dodáva až rozprávkové čaro. Lucie Bílá prizvala aj ďalších špeciálnych hostí zo svojho najbližšieho okolia. Ich mená si však musia prísť odhaliť do koncertných hál samotní diváci!
Lucie Bílá sa na vystúpenie ozdobila luxusnými šatami z dielne obľúbenej súrodeneckej módnej značky PONER. Rovnaké návrhárske duo pre ňu vytvorilo aj jej svadobné šaty.
Dlho očakávané narodeninové turné Obyčajná holka 2026 pokračuje v nasledujúcich termínoch a mestách:
3/5 Bratislava, Peugeot aréna
6/5 Banská Bystrica, Tipsport arena
8. a 9./5 Košice, Dom umenia
V Českej republike sú koncerty naplánované na jeseň, konkrétne:
6/10 Chomutov, Rocknet arena
8/10 Plzeň, Športová hala Lokomotiva
10/10 Jihlava, Horácka multifunkčná aréna
12/10 České Budějovice, Športová hala
14/10 Brno, Starez aréna Vodova
16/10 Zlín, Datart hala
18/10 Ostrava, Multifunkčná aula GONG
20/10 Hradec Králové, ČPP aréna
22/10 Liberec, Home Credit aréna
24/10 Praha, Štátna opera
Konkrétne miesta, termíny, predaj lístkov a ďalšie informácie o plánovaných koncertoch sú dostupné na oficiálnych stránkach Lucie Bílej www.luciebila.com a v predajných sieťach ticketportal.sk, colosseumticket.cz, elupeny.cz a ticketportal.cz.