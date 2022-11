Lucie predstavuje klip živej nahrávky hitu Nejlepší, kterou znám

Bratislava 30. novembra (TASR) – Skupina Lucie predstavila videoklip živej nahrávky so symfonickým orchestrom hitu Nejlepší, kterou znám. Je zároveň avízom na nový album Lucie v opeře 2022, ktorý skupina vydá ešte pred Vianocami. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Lucie, najúspešnejšia česká pop-rocková kapela súčasnosti, sa po 20 rokoch vrátila k legendárnemu a vzácnemu projektu Lucie v opeře, tentokrát s výraznejším využitím symfonického orchestra, v nových aranžmánoch. Z práve skončeného úspešného turné vznikla aj nahrávka najúspešnejších skladieb, ktorá ešte pred Vianocami vyjde vo forme nového albumu, spolu so špeciálnymi bonusmi v podobe vybraných sympho remixov najväčších hitov, spracovaných úspešnými českými a slovenskými producentmi.



Album po septembrovom remixe legendárnych Černých andělů avizuje nová spracovaná nahrávka so symfonickým aranžmánom Kryštofa Marka a v produkcii Filipa Vlčka, ktorá získala priľahlejší operný kabát a ktorá takto zaznamenala veľký ohlas aj na práve skončenom turné.







K jednej z najkrajších balád spriazneného autora Oskara Petra (Chci zas v tobě spát, Medvídek) autor textu Robert Kodym k vzniku piesne dodáva: "Oskar Petr nám priniesol rockovú baladu, ktorú zložil ešte v roku 1989 v Los Angeles, kde žil v tej dobe v emigrácii. Pesnička mala aj text, ale bol hlavne o strachu a úzkosti, a veľmi to nefungovalo. Tá hudba si vyložene žiadala, aby sa z toho stal skutočný love song. Na napísanie textu ma priamo inšpirovala moja žena Zuzana, ktorá sa pre mňa stala múzou. Ten príbeh je veľmi autentický. Som veľmi rád, že tento hit už v pôvodnej verzii získal cenu Anděl v kategórii pieseň roka.“



Ku skladbe vznikol aj emotívny live videoklip režiséra a kameramana Radima Věžníka. "Mojím hlavným cieľom bolo preniesť do klipu atmosféru týchto koncertov, pretože i pre mňa bol veľký zážitok vidieť naživo legendárnu Luciu s filharmóniou Hradec Králové a je skvelé, že z toho mohol vzniknúť live videoklip, ktorý dúfam odrazí a vždy pripomenie výnimočnosť tohto projektu.".



Album Lucie v opeře 2022 vychádza 16. decembra. Skupina Lucie sa na Slovensku najbližšie predstaví na Rockových Vianociach 17. decembra v Košiciach.