Reliéf na bývalej pošte na Družbe v Trnave nelikvidujú, ale obnovia

Trnava 16. mája (TASR) – Reliéf od akademického sochára Jozefa Jankoviča s názvom Ľudský strom, ktorý je umiestnený na budove bývalej pošty na sídlisku Družba v Trnave, čaká obnova. V týchto dňoch investor prestavby objektu výtvarné dielo demontuje a zveruje do rúk reštaurátora Pavla Čambála. Všetko by malo byť ukončené do konca júna, ako informoval TASR.



Pre okoloidúcich môže demontáž budiť pocit odstraňovania diela, ktoré bolo inštalované v 80. rokoch minulého storočia. Andrej Jaroš z ministerstva kultúry upozornil TASR, že ide o počítačovú grafiku, prevedenú na monumentálny reliéf. "Od roku 1973 sa Jozef Jankovič pokúšal s pomocou programátora Imricha Bertóka vytvárať unikátne figuratívne počítačové grafiky. Jankovič na margo uviedol, že počítačová grafika v tom čase bola "v plienkach" a nedala sa bežne vystavovať. Paradoxne napriek nevôli režimu pár takýchto grafík prevedených do monumentálnych sochárskych realizácií na Slovensku vzniklo, jedna bola v Trnave," informoval.



Výtvarné dielo podľa reštaurátora utrpelo v čase škody na materiáli i na statike. Ukázalo sa, ako doplnil, že malo nefinalizovaný podklad, akoby na realizátorov vtedy niekto z časových dôvodov pritlačil a nemali priestor na úplné ukončenie. Je vyrobené z epoxidovej živice, ktorej exteriérové umiestnenie nedodalo. "Dielo prenášame do ateliéru, po skončení reštaurovania ho vrátime späť," uviedol Čambál. Investor podľa jeho slov oslovil v danej súvislosti aj dedičku autorských práv, ktorá so zámerom súhlasila a páčil sa jej.



Do ukončenia reštaurovania investor zrealizuje stavebné úpravy, súvisiace s nadstavbou bývalej pošty o jedno podlažie. To ovplyvní aj celkové osadenie Ľudského stromu a jeho ukotvenie. Trnavčania však o monumentálny reliéf vo verejnom priestore neprídu.