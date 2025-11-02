< sekcia Kultúra
Lukáš Adamec štartuje Všade doma Tour
Fanúšikovia sa môžu tešiť na pestrý repertoár, ktorý spojí známe hity s novou tvorbou.
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Spevák Lukáš Adamec sa po roku a pol vracia na koncertné pódiá s vlastným Všade doma Tour. Názov nesie podľa spoločnej piesne s Kandráčovcami, no zároveň dokonale vystihuje atmosféru, ktorú chce Lukáš so svojím tímom počas jesennej série koncertov priniesť. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.
Turné odštartuje 7. novembra v Banskej Bystrici a pokračovať bude cez Dolný Kubín (8. 11.), Nové Mesto nad Váhom (14. 11.), Bratislavu (15. 11.), Bojnice (20. 11.), Nitru (22. 11.) až po Košice, kde séria koncertov vyvrcholí 28. novembra.
Na pódiu sa okrem Lukáša predstavia aj hostia, s ktorými ho spájajú nové hudobné spolupráce - Ondrej Kandráč, ktorý s Lukášom nahral spomínanú pieseň Všade doma, Barbora Švidraňová, s ktorou vydal spoločnú pieseň Spriaznení, Robo Opatovský, ktorý spolu s hlavnou hviezdou turné pripravuje vianočnú pieseň, ktorá vyjde v novembri. Návštevníci turné si ju tak premiérovo vypočujú na vlastné uši. Nebude chýbať ani Marián Čekovský, ktorého s Lukášom spája nielen dlhoročné kamarátstvo, ale aj skladba Sme tu, vytvorená pre nový televízny projekt A sme tu.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na pestrý repertoár, ktorý spojí známe hity s novou tvorbou. „Tí, ktorí mali možnosť prísť na moje turné v minulosti, vedia, že to nie je len o hudbe, ale aj o komunikácii a atmosfére. Ja sa totiž veľmi rád rozprávam. Niekto by povedal, že aj počúvam,“ hovorí spevák.
Okrem noviniek zaznejú aj obľúbené skladby, ako Horúca láska, Tancuj mi, Najviac, Veď vieš (Mama na prenájom) či Keď ma raz odsúdia. Lukáš s kapelou plánujú zahrať aj niekoľko cover verzií, ktoré si fanúšikovia zamilovali vďaka jeho účinkovaniu v televíznych projektoch.
