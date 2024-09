Lukáš Adamec zverejnil videoklip k piesni Rád by som

Bratislava 3. septembra (TASR) - Populárny spevák Lukáš Adamec ponúkol vizuálnu podobu ďalšej skladby zo svojho tretieho sólového albumu Bodka. Unikátne video ku skladbe Rád by som vzniklo v spolupráci s Michalom Nemtudom. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



"Album Bodka je akýmsi experimentom, ktorý som aj avizoval, čo sa zvuku týka. Spomínal som, že na ňom fanúšikovia nájdu štýl, na ktorý boli u mňa zvyknutí, ale aj úplne nový sound. Medzi klasiky teda patrí aj pieseň Rád by som, ktorú by som prirovnal k mojim vážnejším a hlbším songom, ako napríklad Najviac alebo Keď ma raz odsúdia. Je to jediná pieseň na albume, na ktorej sme opäť spolupracovali Tomi Okres, Vlado Krausz a ja," predstavuje Lukáš autorov piesne.



Skladba sa nahrávala v košickom štúdiu Musicology a o prvotný zvuk zachytený v štúdiu sa staral Pavol Jeňo. O čom skladba je, by Lukáš nechal na osobné vnímanie poslucháčov, významov môže mať viacero.







"Pre mňa tá pieseň prichádza v časoch, keď s mojou manželkou Žužu zažívame obrodenie nášho vzťahu a najkrajšie, najčistejšie a najúprimnejšie obdobie. Takže pieseň podčiarkuje moje pocity voči nej," vysvetľuje spevák.



Lukáš piesni vdýchol nový život prostredníctvom videoklipu, ktorý nakrúcali v bratislavskej Moyzesovej sieni. Aj tentoraz stavil na overenú kartu a k spolupráci si prizval Nemtudu, pričom opäť vymysleli nie veľmi bežné video.



"Nápad na video vznikol podobne ako aj niektoré predošlé, na základe niekoľkých debát s Michalom Nemtudom. Už pred pár rokmi sme sa bavili o tom, že by sme chceli urobiť jednozáberovku. Neskôr sme sa bavili o ateliérovom klipe a Mišo prišiel s nápadom, že by sme mohli mať v priestore aj klavír, čo sa mne veľmi páčilo. Z ateliéru bola nakoniec nádherná koncertná sála a Mišo využil celý jej potenciál," doplnil Lukáš.