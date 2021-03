Lukáš Kolja Kolivoška a Zuzana Mikulcová predstavili novú skladbu

Bratislava 17. marca (TASR) - Hudobník Lukáš 'Kolja' Kolivoška a Zuzana Mikulcová prichádzajú s novou skladbou Nič nestalo sa. Hudbu zložili Lukáš 'Kolja' Kolivoška a Miroslava Roguľová, text napísal Vlado Krausz.



„Táto skladba je dôkazom toho, že je možné spojiť hudobníkov z rôznych kapiel a nahrať dobrú skladbu, aj keď je každý z nich na inom mieste. Vždy totiž platí, že hudba spája. Cez túto pandémiu to platí dvakrát a veľmi si vážim, že sa počas minulého roka moji hudobní kamaráti rozhodli nahrávať so mnou na rôznych miestach Slovenska,“ povedal o novej skladbe Kolia a dodal: „Pesnička pôvodne vznikla asi pred pätnástimi rokmi v skúšobni v Prešove. S anglickým textom ju spievala spoluautorka hudby Miroslava Roguľová, ktorá teraz pôsobí ako fotografka vo Francúzsku. Tam dostala ochorenie COVID-19 a po jeho prekonaní stratila silu v hlasivkách a skladbu už teraz nemohla naspievať. Dúfam, že sa čoskoro celkom uzdraví.“







Minulý rok sa Kolia vrátil k staršej demonahrávke a rozhodol sa ju dokončiť a nahrať s novým slovenským textom, ktorý napísal známy a uznávaný textár Vlado Krausz. Na jej naspievanie oslovil speváčku Zuzanu Mikulcovú.



„Mal som v hlave presnú predstavu o tom, ako má vyzerať spev, aká farba hlasu tam bude sedieť. Oslovil som Zuzanu a som veľmi rád, že súhlasila, pretože svojim spevom do tej mojej predstavy zapadla úplne dokonale,“ povedal o vzniku spolupráce hudobník.



Nahrávalo sa v rôznych štúdiách v Prešove, Košiciach, Bernolákove aj Bratislave a postupne sa na výslednej podobe podieľalo takmer dvadsať hudobníkov, zvukových majstrov a producentov z rôznych hudobných žánrov, od basgitaristu Tomáša Durkáča zo skupiny Heľenine oči až po Michala Fedora, bubeníka Petra Lipu.



Klip ku skladbe Nič nestalo sa nakrúcal známy prešovský filmár Jaro 'Jaris' Vaľko so Sandrou Urbančíkovou v zimnej atmosfére Jasnej v Nizkych Tatrách.