Lýdia Novotná nahrala duet s Domim Stoffom

Bratislava 14. júna (TASR) - Pesničkárka Lýdia Novotná prichádza po troch rokoch opäť s duetom. Po piesni Nič nie je náhodou s legendárnym Allanom Mikušekom nahrala duet V objatí s Domim Stoffom z kapely King Shaolin, ktorý sa zároveň stará o produkciu všetkých jej piesní. Láska je krásna, no často nie je prijímaná, preto je skladba venovaná každému, kto nedokázal rozkázať srdcu. TASR o tom informoval manažér Michal Neffe.



Nahrávanie piesne prebiehalo v bratislavskom štúdiu Rita, ktoré sa stalo Novotnej hudobným domovom. "Keď som naspievala túto pieseň, stále sa mi nezdala úplná. Snažila som sa prísť na to, čo mi tam chýba. A bol to Dominik. Už spolupracujeme roky a je krásne, že teraz máme aj spoločnú pieseň," hovorí Lýdia.



Autentickej textárke a hudobníčke imponujú piesne, ktoré sa skladajú z viacerých vrstiev. "Aj táto je taká. Je možné vnímať ju z pohľadu dvoch zamilovaných ľudí, ale dá sa vnímať i iná vrstva. Skúste sa započúvať do textu a predstavte si, že to spieva jeden človek o sebe samom. O dualite, ktorú má v sebe. Bojí sa byť sám sebou, lebo sa obáva, ako to budú vnímať ostatní," ozrejmuje interpretka, ako sa človek zamiluje do niekoho, koho sa bojí predstaviť ostatným, lebo to sa nemalo stať.