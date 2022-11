M. Ábelová uviedla do života piatu básnickú zbierku Dom

Bratislava 21. novembra (TASR) - Knižnú novinku Dom uviedla do života v pondelok v Bratislave jedna z najvýraznejších slovenských poetiek posledných rokov Mirka Ábelová. "Nálada tejto básnickej zbierky je tak trochu ponurá, aspoň pokiaľ ide o prvú a tretiu časť knihy, pretože knižka je rozdelená na tri časti, sú to príbehy troch žien, každá z nich má svoje meno a svoju adresu," povedala pre TASR Ábelová.



Rozohráva príbehy osamelej starnúcej alkoholičky, ktorej padá na hlavu vlastný dom, mladej matky, ktorá sa s rodinou presťahuje z paneláku v meste do nového domu na dedine a ženy z chatrče na okraji obce, ktorej život obmedzili a zmenili tajomné myši. Všetky tri príbehy rámcuje dom - dom ako priestor s pocitom bezpečia, no často vyvolávajúci aj pocity väzenia či dokonca ohrozenia života.



"Stredná časť je najviac podobná môjmu životu, lyrický subjekt prežíva podobné veci ako ja, to je vlastne príbeh Miroslavy B., ktorá sa s rodinou presťahuje na vidiek, kde vidí rásť svoj dom, ktorý pre ňu postavil developer, vidí ho rásť od prázdneho poľa až po priestor, ktorý následne s rodinou osídlia, a zvyká si na nový život v malej obci blízko hlavného mesta," priznáva Ábelová. "Tak ako vo Večnom pocite nedele som sa snažila na sebe sledovať zmeny počas tehotenstva a zaznamenávať ich po jednotlivých týždňoch, tak tu mi prišlo zaujímavé sledovať to, ako rastie náš dom a spolu s ním sa mení náš život," porovnáva básne s predchádzajúcou zbierkou z roku 2018.



V tretej časti Domu už ladí náladu básní do depresívna. Hrdinkou je žena z vylúčenej komunity, žije na kraji obce v dome bez popisného čísla. "Ten dom je skôr chatrč, spočiatku si žije fajn, do jej života však vstupujú tajomné myši, symbol, ktorý nechám na čitateľoch, nech si ho vyložia, mne nabral dva alebo tri rôzne významy počas toho, čo sa dialo, keď som zbierku dokončovala," naznačuje Ábelová. Zároveň priznáva, že novou knižkou možno sklame ľudí, ktorí budú od nej očakávať humor či príliš veľkú nadľahčenosť textov v zbierkach Básničky pre domáce paničky (2016), Striptíz (2011) a Na! (2014). "Na druhej strane možno zaujme tých, ktorí neboli na takúto poetiku zvyknutí a vychutnajú si zamyslenejšiu polohu môjho písania," dodala autorka. Básne ilustrovali Ivana Šáteková, Katarína Janečková Walshe a Jana Farmanová.