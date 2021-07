Čekovský: Mal som rád pravdivosť Milana Lasicu, veľmi mi bude chýbať

Bratislava 23. júla (TASR) – Piesňou, ktorú pomenoval Anjel, avizuje Marián Čekovský album, ktorý mal byť výsledkom jeho spolupráce s Milanom Lasicom. Po jeho náhlom úmrtí dojemnú a emotívnu skladbu s Lasicovým textom nahral „na prvú" a zverejnil na sociálnej sieti.



Médiám potvrdil, že od humoristu, dramatika, textára, herca, režiséra, moderátora a speváka získal ako vianočný darček celkovo desať textov, ktoré mali tvoriť základ spoločného albumu. Nahrávať sa mal v hudobníkovom štúdiu Fuga v Košiciach aj v spolupráci so spevákom a skladateľom Petrom Lipom.



Čekovský si podľa vlastných slov uvedomuje, že Lasicovým darom získal poklad. „Som poctený, že majster nechal tieto texty mne a veľmi sa teším, že každý text, ktorý čítam opäť a znova, aj keď som ho čítal už niekoľkokrát, získava nový rozmer," povedal pre TASR hudobník s tým, že si je vedomý toho, že „poklad" Milana Lasicu nepatrí len jemu. „Texty nenapísal len pre mňa, patria všetkým. Teším sa, že ich pošlem do sveta," dodal.



A čo mal Marián Čekovský na Milanovi Lasicovi najradšej? „Nikdy som nevedel, čo mám ako prvé povedať, čo mám urobiť, keď som ostal s ním sám v miestnosti. Nebolo to nepríjemné ticho, bolo veľmi príjemné. V jeho prítomnosti nebolo nutné deklarovať - som dobrý/zlý, ukecaný/neukecaný, len byť, mal som rád jeho existenciu, jeho bytosť," opisuje hudobník.



„Nastavenosť Milana Lasicu tu a teraz bola taká, že ktokoľvek, čokoľvek v tom tichu povedal, on nádherne zakontroval, akoby odpálil golfovú loptičku, všetci sme sa smiali, lebo hovoril pravdu. Mal som rád jeho pravdivosť, veľmi mi bude chýbať," priznal Čekovský.



Avizovaný album, ktorý má zatiaľ pracovný názov Čekovský spieva Lasicu pri Lipe, plánuje dokončiť v priebehu dvoch - troch mesiacov. Vo svojom košickom štúdiu Fuga je dokonca odhodlaný každý rok usporiadať festival Milana Lasicu.