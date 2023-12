M. Čengel Solčanská zdedila štedrovečernú rozprávku po S. Párnickom

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vianočnú rozprávku Tri zlaté dukáty čaká v nedeľu televízna premiéra. Novinku režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej odvysiela RTVS na Jednotke v hlavnom vysielacom čase o 20.10 h. "Rozprávku pripravoval môj pedagóg Stanislav Párnický, mala byť jeho poslednou," uviedla pre TASR Čengel Solčanská. Filmové dielo zdedila po uznávanom režisérovi, ktorý zomrel koncom marca vo veku 77 rokov.



Párnického ideou bolo nakrútiť klasický príbeh o boji dobra so zlom s typickými charaktermi a vzťahmi, odohrávajúci sa nie na kráľovskom dvore, ale v dedinskom prostredí. Štedrovečerná rozprávka prinesie príbeh statočného pastiera Juraja. Pre zdieranie zámockého pána Blažeja vidí Juraj svoju jedinú možnosť v ceste do sveta. Na svoj sen si šetrí a s pomocou miestneho učiteľa, ktorý ho učí písať a čítať. Všetko plynie podľa jeho predstáv, až kým do jeho života nevstúpia dve ženy. Jednou z nich je Júlia, zámocká pani, ktorú pred 300 rokmi zakliali mocichtiví príbuzní. Júlia je odsúdená zjavovať sa iba každých sto rokov, kým sa nenájde niekto, kto ju za zlatý dukát odkľaje. Vo chvíli, kedy uplynulo tristo rokov, zjaví sa Júlia s posledným dukátom a poslednou šancou na záchranu práve Jurajovi. Dúfa, že to bude práve on, komu sa ju podarí vyslobodiť.



Tri zlaté dukáty sú treťou rozprávkou Čengel Solčanskej, nakrútila ich po rozprávkach Láska na vlásku (2014) a Zakliatej jaskyni (2022). Podľa režisérky je nová rozprávka jednoznačne najvtipnejšia. "A je folklórna, takže konečne som mohla robiť to, čo som vždy chcela. Som dieťa odchované na Ťapákových filmoch, takže tá ľudovosť a zemitý naturel hlavných postáv tentoraz úplne vyplával na povrch," priznala k rozprávke, v ktorej sa predstavia mladí slovenskí herci Katarína Krajčovičová a Ladislav Bédi. Zahrali si po boku hereckých kolegov Jozefa Vajdu, Jany Hubinskej, Michala Isteníka, Ondreja Kovaľa, Juraja Hrčku, Mariána Labudu ml., Jitky Čvančarovej, Lukáša Pelca a ďalších.