M. Gabriel vystavuje v Bratislave svoje Privátní monumenty

Bratislava 24. septembra (TASR) - Privátní monumenty je názov výstavy významného českého sochára Michala Gabriela, ktorú nedávno sprístupnili v bratislavskej White & Weiss Gallery.



Michal Gabriel sa do Bratislavy vracia po šiestich rokoch. "V roku 2016 bol jeho cyklus ´Jogínky´ prvou výstavou v novovzniknutej White & Weiss Gallery. Aktuálna výstava predstavuje jeho subtílnejšiu tvorbu, ktorá vychádza z pôvodných náčrtov objektov väčších rozmerov," približuje galeristka Zuzana Weissová.



Kurátorka výstavy Lucie Pangrácová vysvetľuje, že Gabrielove sochy sa často rodia z objavu formy diela počas procesu jeho tvorby. "Málokedy príde s vopred premysleným konceptom, ktorý potom realizuje v materiáli. Jeho veci sa zvyčajne pomaly liahnu z neurčitosti, pričom každá tvorivá fáza inšpiruje ďalšiu. Socha neustále nachádza nielen svoju vonkajšiu formu, ale aj svoj význam a až následne svoje meno," dodáva kurátorka ku genéze Gabrielových diel.



Výstava potrvá do 21. októbra.



Michal Gabriel sa narodil v roku 1960 v Prahe, vzišiel z umeleckej skupiny Tvrdohlaví. Študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe, je držiteľom Ceny Jindřicha Chalupeckého a v roku 2009 bol vymenovaný za profesora. Od roku 1998 vedie ateliér figurálneho sochárstva na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne, v rámci ktorého vytvoril unikátny ateliér digitálneho sochárstva. Mnohé z jeho voľných diel sú už dnes považované za ikonické príklady umenia svojej doby a výrazne poznačili verejný priestor. Realizoval napríklad monumentálnu bránu Veľtržného paláca v Prahe, sochu okrídleného leoparda nad vstupom do Kancelárie prezidenta republiky na Pražskom hrade, sochu štyroch koní pre vodnú kaskádu v Dejviciach alebo interiér pavilónu indonézskej džungle v pražskej ZOO a v tomto roku aj technologicky unikátny nerezový pamätník Karla IV. v Karlových Varoch a mnohé ďalšie verejné i súkromné zákazky.