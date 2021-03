Husovský z Komajoty: Museli sme si zvyknúť na život bez koncertov

Bratislava 30. marca (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zasiahla naplno aj slovenskú hudobnú scénu, interpretov aj technický a organizačný personál. To platí aj pre prešovskú skupinu Komajota. Skorý návrat na koncertné pódiá si nikto netrúfa predpovedať. Trojica mladých muzikantov prezradila, ako to zvláda.



„Asi ťažko, ale nemyslím si, že sa nedá prežiť. Jeden hlavný zdroj obživy a radosti je odstavený od toho, čo by mohol robiť, to znamená že kapela Komajota tak ako všetky ostatné nehrá. Možno nejaké streamy, zopár prenosov, ale inak sa hrať nedá. Ale vždy sa stane nejaký zázrak a vždy mám prácu. Takže pred rokom som stihol utekať z Poľska, kde som robil Shakespearovu inscenáciu. Potom sa dlho nedialo nič, aj divadlá boli zatvorené,“ odpovedá pre TASR líder kapely Martin Husovský.



Trojica muzikantov z kapely počas pandémie robila veci, ktoré sa dlhodobejšie naskladali, basgitarista Marek Belanský má civilné zamestnanie, Stano Čorej a Martin Husovský majú vlastné štúdio a obaja sa pustili do jeho prerábania. Husovský dodáva: „Museli sme si zvyknúť na skromnejší život bez príjmu za koncerty, ale aj na to, že nemáme kontakty a odozvu od publika, ktorá prinášala energiu, čo má aj vplyv na motiváciu tvoriť.“



Jediná možnosť sú online koncerty, ale aj na tie sú medzi muzikantmi názory pre i proti. „Som na vážkach, nie je to niečo, z čoho má človek to, čo na koncertoch. Tá energia, ktorú interpret dostáva, je nulová, maximálne je tam zvukár a tri páry rúk, ktoré sa ozvú a zatlieskajú. Muzikant nemá žiaden pocit, či je to v pohode, či je to dobré, nevie si ani vymyslieť dramaturgiu koncertu, lebo nevie na nič zareagovať. Ale je to momentálne asi to jediné, čo sa dá. Skôr sme mali takú inú formu, boli to live prenosy zo štúdia, kde sme skôr reagovali na komenty a rozprávali sa s divákmi, v princípe je to iná forma podcastov,“ dodal Husovský.



Prešovská skupina Komajota vznikla v roku 2005. V marci 2007 vydala debutový album Časopriestor s hitom Ráno v novinách. V októbri 2008 vydala druhý album Bludisko a v novembri 2010 pridala tretí s názvom Kolobeh. V decembri 2015 vyšiel štvrtý album Druhé Slnko, v decembri 2016 piaty Priame prenosy a v júni 2018 šiesty album Potrubis. Skupina hrá v zložení Martin Husovský (klávesové nástroje, syntetizátory, spev), Stanislav Čorej (bicie nástroje), Marek Belanský (basová gitara, spev).