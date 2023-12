M. Jaroš: Som také večné dieťa, preto aj skladám vianočné pesničky

Bratislava 26. decembra (TASR) - Spevák Miro Jaroš sa na najkrajšie sviatky roka naladil už vianočným turné. "Vianoce milujem, všetko čo bliká, čo svieti, čím farebnejšie, tým som nadšenejší," povedal pre TASR. "Keď som žil v Izraeli, tri roky som bol bez Vianoc, tam sa veľmi neslávia. O to viacej som sa tešil domov na kapustnicu, zemiakový šalát, zdobenie stromčeka, sneh... Ja som také večné dieťa, preto aj skladám vianočné pesničky," priznáva spevák.



Za sebou má úspešný rok, v ktorom vydal album Disko na CD, platni a ako správny fanúšik retra aj na magnetofónovej kazete. Pridal naň aj svoju autorskú prvotinu, ktorú zložil, keď mal 12 rokov. "Refrén zostal presne taký, ako som ho vtedy napísal, aj melódia a takisto text. Slohy som prepísal, predsa len som starší a už viem lepšie, ako sa píšu pesničky," smeje sa spevák. "Ale páčila sa mi detská naivita, ktorú som aj nechal v pesničke Stačí malý úsmev aspoň v refréne," poznamenal.



Disko je Jarošov piaty nosič, prízvukuje, že je určený pre rodiny s deťmi. "Som to najviac ja, dieťa odrastené na hudbe 90. rokov, tanečnej scéne. Úmyselne sme používali zvuky, ktoré sa v tej dobe používali," približuje album, pri ktorom môžu rodičia nostalgicky spomínať a deti sa opäť prostredníctvom jeho textov naučia niečo do života. Miro vo svojich textoch učí deti napríklad, aká je hodnota kamarátstva. "Odsudzujeme šikanu, odkladáme mobily a čítame knižky, učíme sa recept na pizzu a robíme svet lepším, nielen cez dobré skutky, ale aj chránením prírody," približuje témy, ktoré zhudobnil.



V niektorých pesničkách použil aj sample zo známych hitov, na ktoré sa mu podarilo získať povolenia. "V pesničke Supermama vs. Supertato je použitá hlavná melódia pesničky Šrouby do hlavy od kapely Lucie, v pesničke ´Hľadáme´ fanúšikovia spoznajú znelku večerníčka Pa a Pi alebo v ´Pozor, zákruta!´ zaznie známa rozhlasová znelka, ktorú som otextoval," dodáva Jaroš.



Vianočné sviatky by najradšej prežil v Tepličke nad Váhom u svojej mamy. "Bohužiaľ, mamin zdravotný stav to nedovoľuje, aby sme sa momentálne stretli u nej doma. Je možné, že sa stretneme u mojej sestry v Skalici, alebo strávim Vianoce s mojimi blízkymi niekde tak či tak, určite budem s ľuďmi, ktorých mám rád," uzavrel Jaroš.