M. Kákoš: Rusalka je univerzálny príbeh o hľadaní ľudskej identity

Bratislava 21. februára (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) pripravila pre svojich návštevníkov na sobotu (22. 2.) druhú premiéru Rusalky. Dielo Antonína Dvořáka (1841 - 1904) hudobne naštudoval Ondrej Olos, ktorý je tiež dirigentom, spolu s Martinom Leginusom. Režisérom opernej inscenácie je Martin Kákoš, zbormajstrom Pavel Procházka. Rusalka pod hlavičkou SND zaznela po prvý raz v roku 1920, aktuálna inscenácia opery je výnimočná tým, že ju realizoval výlučne slovenský tím tvorcov a interpretov. "Je to aj prvá operná premiéra nášho režiséra Martina Kákoša, ktorý opery predtým nerobil, je to jeho režijný debut v SND," poznamenal dramaturg Marek Mokoš k prvej opernej premiére v jubilejnej 100. sezóne SND.



Dlhoročný činoherný a muzikálový režisér Martin Kákoš označil Rusalku za veľmi emotívne dielo, plné inšpiratívnych momentov. "Je postavená na rozprávkovom motíve Malej morskej víly, ako ju poznáme z Andersena, aj keď možno v temnejších tónoch, najmä v závere predstavenia," priblížil pre TASR. Dvořákova Rusalka, ktorá okrem rozprávky prináša tiež tému konfliktu reálneho a nadprirodzeného sveta, rozpráva o ľudskej duši, hľadaní identity a zmyslu života, je pre režiséra "veľkou ponukou sa na javisku aj vyblázniť". "Nie je to nijaká suchá opera, je veľmi inšpiratívna aj čo sa týka výtvarného výrazu, možnosti javiskového diania a podobne," poznamenal Kákoš a podčiarkol univerzálnosť témy opery: "Rusalka je príbeh o hľadaní ľudskej identity, ktorý môžeme rovnako prežívať v konfrontácii rozprávkového a reálneho sveta, akoby sme ho vedeli prežívať dnes bežne na ulici, kdekoľvek v paneláku. Príbeh človeka, ktorý sa rozhodne, že sa odtrhne od svojich koreňov, minulosti a skúsi šťastie inde. A keď mu to nevyjde, vráti sa nazad, napokon zistí, že stratil väzby na jedno aj na druhé a ocitá sa niekde vo svete medzi."



V jednotlivých postavách lyrickej opery v troch dejstvách v českom jazyku sa predstavia Eva Hornyáková, Katarína Juhásová, Mária Porubčinová, Peter Berger, Tomáš Juhás, Ľudovít Ludha, Jolana Fogašová, Adriana Kohútková, Jozef Benci, Peter Mikuláš a ďalší umelci. Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND. "Táto Rusalka je ľúbezná. Ona je krehučká, krásna, farebná, živá, hravá, ale ide aj do hĺbky duše a mrazí pri nej. Myslím si, že či detský divák alebo dospelý, každý si v nej nájde niečo svoje, je klasická, je roztomilá," zhodnotila pre TASR Eva Hornyáková rodinné predstavenie, ktoré má do Opery SND prilákať všetky vekové kategórie. Scénu navrhol Milan Ferenčík, kostýmy Ľudmila Várossová, pod choreografiu sa podpísal Jaroslav Moravčík.