M. Kaščák: Pohoda in the Air prekonala všetky naše očakávania

Bratislava 14. júla (TASR) - Pohoda in the Air bola vďaka kreativite mnohých ľudí veľkým umelecko-technickým dobrodružstvom. Povedal o online festivale, ktorý sa konal od 9. do 12. júla, šéf Pohody Michal Kaščák. Podujatie označil za trojdňovú inštaláciu, v rámci ktorej prázdne letisko v Trenčíne zaplnila kultúra v rôznych podobách – od hudby cez performance, vizuálne umenie, literatúru, film až po diskusie. "Rozhodnutie ísť touto cestou považujem za šťastné. Vznikli úžasné veci, dostali sme silnú spätnú väzbu od divákov, stretli perfektných ľudí, skutočných nadšencov a profesionálov vo svojich odboroch, naučili sme sa veľa nového," zhodnotil Kaščák, ktorý je presvedčený, že vďaka tvorivosti spojenej s dôslednosťou, dôverou a podporou od mnohých ľudí sa podarila výnimočná vec.



Pohoda in the Air priniesla divákom vyše 27 hodín originálneho festivalového obsahu. "Desiatky tisíc ľudí strávili jej sledovaním vyše tri milióny minút, čo je viac ako 50.000 hodín, alebo päť rokov a sedem mesiacov," uvádzajú organizátori podujatia s tým, že na technickom zabezpečení live prenosu pracovalo deväť režisérov, 35 kameramanov, sedem zvukárov a desiatky technikov, ktorí operovali z desiatich produkčných réžií. K dispozícii mali 52 kamier a štyri live drony. Použitých bolo 45 kilometrov optických vlákien a poldruha kilometra videokáblov, vďaka čomu festival cez web a sociálne siete 'prestreamoval' vyše 30 TB dát. Len záznam hlavného 'streamu' má v plnej kvalite vyše 16 TB.



Najsledovanejším momentom festivalu bol otvárací koncert Milana Lasicu a Doroty Nvotovej. Mnoho ľudí si pozrelo aj bodku za festivalom – Nedeľnú ne(kázeň). Mimoriadne diskutovaný bol koncert Midi Lidi, the best of unplugged. Billy Barman uviedli svoj nový album Zlatý vek a veľa ľudí si pozrelo aj znovuzrodenie Neuropy. Diváci reagovali aj na streamy zahraničných umelcov ako Donny Benét či Liraz. Pôsobivý koncert poslala Marina Satti & Fonés, festival ukončili Kronos Quartet, ktorých hudbu sprevádzal súčasný západ slnka nad San Franciscom a východ slnka v Trenčíne.



Medzi najsledovanejšie videá patrila aj diskusia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou či svetová predpremiéra dokumentu Orchester z krajiny ticha o prvom afgánskom ženskom orchestri Zohra. Na festivale malo zastúpenie i vizuálne umenie s osemnástimi slotmi a troma fyzickými dielami. V centre festivalu bolo inštalované dielo Stanislava Filka Oslava vzduchu, na námestí v Trenčíne Vlajka Zeme od Ota Hudeca a naprieč letiskovou dráhou bolo inštalované dielo Ilony Németh Hľadisko pre Pohodu in the Air.



Záznamy z festivalu majú postupne pribudnúť na web a YouTube kanál Pohody. Posledným výstupom festivalu bude chystané 'aftermovie'. "Pohoda in the Air prekonala všetky naše očakávania. Aj napriek tomu sa nevieme dočkať toho, keď sa trenčianske letisko zaplní našimi návštevníkmi. Živé stretnutie je nenahraditeľné, tešíme sa na Pohodu 2021," uzavrel Kaščák.