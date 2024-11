M. Keaton a M. Kunisová vo filmovej novinke divákov bavia aj dojímajú

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vlastne ťa mám rada, tati je názov filmovej novinky, v ktorej hľadajú cestu a naprávajú vzťahy medzi otcom a dcérou herci Michael Keaton a Mila Kunisová. V poradí druhý celovečerný film Hallie Meyers-Shyerovej, v ktorom sa režisérka opäť venuje medziľudským vzťahom, priniesla do slovenských kín od štvrtka (28. 11.) distribučná spoločnosť Bontonfilm s českým dabingom.



Keaton si zahral starnúceho Andyho Goodricha, ktorému sa život obráti hore nohami, keď sa jeho mladšia žena Naomi rozhodne nastúpiť na odvykaciu liečbu a opustiť ho. Zo dňa na deň zostáva sám s deväťročnými dvojčatami. A pretože nikdy nebol práve otcom roka, poprosí o pomoc svoju dospelú dcéru z prvého manželstva Grace. "No aj k nej si bude musieť nájsť cestu. Andy sa tak prvýkrát v živote skutočne stáva rodičom a Grace spoznáva otca, akého nikdy nemala," približuje distribučná spoločnosť snímku, v ktorej sa Michael Keaton, držiteľ ocenenia Zlatý glóbus, po rokoch vrátil na filmové plátno v komediálnej úlohe.



Pre svoj veľkolepý návrat si nemohol priať lepšiu filmovú dcéru, než je Mila Kunisová. Svoju kariéru odštartovala už ako pätnásťročná v populárnom sitkome Tie roky sedemdesiate. Práve na filmy zo 70. a 80. rokov, ktoré kombinovali komédiu s drámou a svojou uveriteľnosťou vyvolávali slzy smiechu a dojatia, má snímka Vlastne ťa mám rada, tati odkazovať. A to bez toho, aby bol príbeh o zblúdenom otcovi menej aktuálny. "Napísala som ho na telo Michaelovi Keatonovi a teším sa, že ho diváci opäť uvidia v žánri, ktorý sme si všetci zamilovali," komentovala svoj počin Hallie Meyers-Shyerová, ktorá nie je v komediálnom žánri nováčikom. Sama si zahrala vo viacerých filmoch a v roku 2017 debutovala ako režisérka romantickou komédiou Ktorý je ten pravý? s Reese Witherspoonovou v hlavnej úlohe.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=Z8BV0IOGRD4