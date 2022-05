Kňažko a Černý sa ako Halpern a Johnson predstavili aj autorovi hry

Bratislava 14. mája (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo´90 uvádza v sobotu premiéru hry britského dramatika Lionela Goldsteina Halpern a Johnson. V komornom príbehu, ktorý s úspechom inscenovali v mnohých krajinách sveta, v slovenskej premiére účinkujú Milan Kňažko (ako hosť) a Vlado Černý. Réžie sa ujal umelecký šéf divadla Ondrej Spišák.



Oceňovaná tragikomédia spájajúca emócie s jemným humorom ponúka divákom dojemné a často vtipné skúmanie skúseností s láskou dvoch rozdielnych mužov. Pán Halpern pochoval svoju ženu a pri jej hrobe sa zoznamuje s jej dávnym priateľom, pánom Johnsonom. Obaja starší muži sa nad hrobom skoro pobijú, ale zvedavosť im nedá, a tak sa vzájomne spoznávajú.



Hru priniesol do Astorky a v úlohe pána Halperna sa predstaví Milan Kňažko. Riaditeľovi divadla Vladimírovi Černému sa zapáčila aj preto, že hovorí o vážnych veciach s humorom. Prijal tiež návrh, aby v hre pre dvoch hercov stvárnil postavu Johnsona. "Veľmi sa mi to páčilo, bol som rád, lebo naposledy sme hrali spolu na javisku možno pred štyridsiatimi rokmi. Bola to výzva, pretože tá hra je náročná na pamäťové veci," uviedol Černý.



Predstaviteľ pána Johnsona prirovnal inscenáciu k vstupu boxerov "vetchej váhy" do ringu. "Dávajú si rôzne kolá, v nich sa pomaličky vždy odkrýva niečo z minulosti, čo ich paradoxne spája a, samozrejme, veľmi rozdeľuje. Je to pútavá, veľmi dobre komicky, dialógovo napísaná hra, ktorá prináša množstvo zvratov, v poslednom kole sa končí akýmsi porozumením," naznačil Černý v rozhovore pre TASR. "Je to metaforická vec aj o našich životoch, vieme o sebe veľa, aj tie skúšky boli zaujímavé, veľa sme pospomínali," poznamenal k spolupráci s Kňažkom.



Ako slovenskí herci zvládli inscenovanie hry Halpern a Johnson si do Bratislavy prišiel osobne pozrieť aj jej 86-ročný autor Lionel Goldstein. "Hrali sme mu to v stredu. Bol absolútne nadšený, pred neverejnou generálkou sme s pánom Goldsteinom boli na obede, rozprával nám o histórii tejto hry, ako to hrali významní umelci ako napríklad Laurence Olivier," prezradil Černý. "Hovoril, že boli predstavenia, kde sa len ženy usmievali, muži ostali zarazení. Tá hra sa hrá vo vyše 30 krajinách," dodal.



Hru preložila Alexandra Ruppeldtová, scénu navrhol Peter Čanecký, kostýmy Katarína Hollá, autorom hudby je Michal Novinski.