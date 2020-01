M. Kňažko sa vrátil do Divadla Na Jezerce, hrá po boku J. Bohdalovej

Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenský herec Milan Kňažko sa po úspešnej monodráme Shylok, za ktorú získal Cenu Thálie, opäť vrátil do pražského Divadla Na Jezerce. Po boku českej herečky Jiřiny Bohdalovej tam naštudoval tragikomédiu "o vášni hráča a šťastí začiatočníka" Gin Game. Text amerického dramatika Donalda L. Coburna, režíroval Radek Balaš. Premiéra inscenácie hry, v ktorej sa kartová hra stáva metaforou života, sa uskutoční 5. februára. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



"Postava Wellera, ktorú hrám, v jednej situácii hovorí: 'Ak niekto tvrdí, že Gin je hra, kde záleží iba na šťastí, vôbec nevie, o čo v tej hre v skutočnosti ide.' Myslím, že to platí aj o živote," povedal Kňažko, ktorý ešte do leta minulého roka hrával v Divadle Na Jezerce Shylocka a v januári 2019 mal premiéru titulu Horská dráha v Divadle Bolka Polívku v Brne.



Fonsie (Jiřina Bohdalová) je v domove pre seniorov tri týždne a na nový život si nevie zvyknúť. Weller je tam už pár mesiacov, no za sebou má niekoľko podobných zariadení. Navrhne Fonsie, aby si s ním zahrala kartovú hru Gin. Zatiaľ, čo on má s ňou bohaté skúsenosti, ona má zo začiatku len šťastie. Postupne si k sebe nachádzajú cestu a práve táto hra im pomáha prekonať úzkosť a osamelosť.



Divadelná hra, za ktorú americký dramatik získal v roku 1978 Pulitzerovu cenu, ponúka hercom vynikajúce príležitosti a zvraty potvrdzujúce tragikomičnosť textu. Premiéru mala v roku 1976 v Los Angeles, na Broadwayi sa po prvý raz dostala o rok neskôr s Humom Cronynom a Jessicou Tandyovou v réžii Mikea Nicholsa (v roku 1981 preniesli inscenáciu na filmové plátno) a ďalej sa dostala do sveta, aj mimo kontinent.