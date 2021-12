Skladateľ a klavirista Martin Kráľ sa prvýkrát predstavil ako spevák

Bratislava 13. decembra (TASR) - Za dverami je názov novinky z dielne slovenského hudobného skladateľa a klaviristu Martina Kráľa. "Je Martinovou osobnou a intímnou výpoveďou, ktorou poslucháča púšťa do svojich privátnych sfér," informoval TASR PR manažér Ján Lukáč s tým, že ide o pieseň, v ktorej sa skladateľ a klavirista, autor textu po prvý raz predstavuje aj ako spevák.



"Moja tvorba odráža to, čo momentálne prežívam. Mnohokrát premýšľam nad sebou samým a nad svojím životom. Dávam emóciám voľný priebeh, sadnem si ku klavíru a všetko sa potom deje spontánne a prirodzene, takpovediac za pár minút," priblížil proces tvorby Kráľ. Rovnako vznikol aj jeho nový singel Za dverami. "Otvára pomyselné dvere do môjho súkromia. Dáva možnosť ľuďom – fanúšikom a poslucháčom nazrieť hlboko do môjho vnútra, keď som sám. Chcel som v nej vyjadriť pokoru k životu a k ľuďom, pretože pokora je v živote veľmi dôležitá," dodal ku genéze skladby hudobník, ktorý zvykol spolupracovať s rôznymi interpretmi. Pri novej pesničke je to inak, už pri jej komponovaní bola pre neho taká osobná, že sa ju rozhodol hneď otextovať a sám aj naspievať.



"Nemám ambíciu stať sa spevákom, ale skladba aj text, ktorý vznikol už pri jej komponovaní, vyjadruje moje pocity, je o mojom živote. Verejne v nej spievam o tme, v ktorej som žil, o chybách, ktoré som v živote spravil a ktoré si uvedomujem," priznal Kráľ. "Dôležité však je, ak má človek pri sebe dobrých a úprimných priateľov, pri ktorých môže zostať sám sebou a nájsť v živote ten správny smer," dodal.



Martin svoju novú pieseň venoval pamiatke Mekyho Žbirku, ktorého od detstva považoval za jedného z najvýraznejších a najtalentovanejších hudobníkov slovenskej hudobnej scény. "Stala sa z neho legenda slovenského popu. Vždy som ho vnímal ako slušného človeka, prajného a pokorného umelca. Bol pre mňa veľkou inšpiráciou a jeho platne budú vždy zdobiť moje klavírne štúdio," poznamenal.



Singel Za dverami vychádza spolu s videoklipom, ktorý vznikol pod taktovkou režiséra a kameramana Jána DoubleJ Jančoka, o mix master a finálny aranžmán pesničky sa postaral Ján Zborovjan.