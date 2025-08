M. Kráľ ponúka pravidelnú dávku hudby ako lieku na uponáhľanú dobu

Bratislava 4. augusta (TASR) - Minútu hudby pre lepší deň prináša hudobný skladateľ a klavirista Martin Kráľ v novom autorskom projekte. „Minútka s Martinom Kráľom“ má širokej verejnosti dodávať malú, ale pravidelnú dávku hudby ako lieku na uponáhľanú dobu. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.



Umelecký projekt, ktorý poteší zvlášť milovníkov modernej inštrumentálnej hudby, ponúka Kráľove autorské skladby v prepracovanom inštrumentálnom a vizuálnom prevedení. I keď každé video trvá len 60 sekúnd, podľa umelca má darovať publiku omnoho hlbšie posolstvo - krátky, ale intenzívny zážitok, chvíľu pokoja a radosti.



Zámerom skladateľa a klaviristu bolo vytvoriť krátky audiovizuálny formát, ktorý by dokázal osloviť ľudí kedykoľvek, aj uprostred hektického dňa. „V dnešnej dobe, keď sme neustále v pohybe, zahltení množstvom rôznych informáciami, ale najmä stresom, nám často chýba chvíľa pre seba. Jedna minúta niekedy stačí na to, aby sa človek na chvíľu zastavil, nadýchol a naladil sa na pozitívnejšiu vlnu. A hudba má túto moc,“ vysvetľuje Martin Kráľ.



Každé video je podľa neho nielen hudobným, ale aj vizuálnym dielom. Základom je vždy autorská skladba, doplnená o vkusnú vizuálnu stránku, ktorá prirodzene dotvára atmosféru a umocňuje celkový dojem. Projekt si zakladá na vysokej kvalite zvuku a obrazu, no zároveň zachováva prirodzenosť a úprimnosť, kľúčové hodnoty autora.



Jednotlivé diely projektu vychádzajú pravidelne dvakrát do mesiaca a Martin Kráľ ich zverejňuje na všetkých svojich oficiálnych sociálnych sieťach.