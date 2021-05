M. Kráľ: V piesni Zrelá žena mi dajú za pravdu mnohí muži

Bratislava 3. mája (TASR) - Herec, režisér a hudobník Milo Kráľ vydal novú pesničku s názvom Zrelá žena, ktorá bude súčasťou jeho pripravovaného albumu.







"V tejto piesni mi zrejme dajú za pravdu mnohí muži. Náš pohľad na príťažlivosť ženy nie je jednofarebný, ako si to ženy väčšinou myslia," hovorí k novinke Kráľ a dodáva: "Nie je pravdou, že nás zaujímajú len do istého veku. Neuvedomujú si, že ich príťažlivosť často podčiarknu ich životné skúsenosti a ich následný iný pohľad na život - jedným slovom ich zrelosť."



Umelec vysvetľuje, že táto pieseň nemá robiť rozdiely medzi ženami, práve naopak, pokúša sa búrať mýty, ktorými sa často trápia. Text a hudbu zložil Milo Kráľ. K hudbe vznikol aj klip, jeho realizáciu zveril do rúk svojho spolužiaka z filmovej réžie Tomáša Rafaja.



"V hudobnom a obrazovom prevedení sa tak stretáva viacero pohľadov. Klip vykresľuje hru myšlienok muža v kontexte jeho skúseností a minulosti. Rád si vypočujem spätnú väzbu na túto skladbu a jej klip. Do jesene predstavím ešte pár songov s klipmi a potom predstavím nový album. O všetkom budem informovať," avizuje Kráľ. Zrelú ženu odpremiéroval v nedeľu (2. 5.) na svojom kanáli na YouTube.