Slovenského skladateľa a českého speváka spojila Půlnoční sonáta

Bratislava 17. októbra (TASR) - Půlnoční sonáta je názov skladby, ktorá spojila slovenského skladateľa a klaviristu Martina Kráľa s českých spevákom Martinom Chodúrom. Výsledkom česko-slovenskej spolupráce je singel, ktorý bude súčasťou pripravovaného druhého albumu Martina Kráľa. TASR o tom informoval PR manažér Ján Lukáč.



Už počas komponovania skladby bolo jasné, že do sveta pôjde "s veľkým mužským hlasom". Ako prvého Kráľovi napadlo osloviť práve Chodúra. "Má veľký hlasový rozsah a nezameniteľnú farbu hlasu. Ani na minútu som nepochyboval o tom, že práve on bude tým správnym interpretom," uviedol skladateľ a klavirista ku genéze piesne.



Chodúr si väčšinou rieši hudbu aj texty piesní sám. Nahrávka, ktorú mu poslal autor zo Slovenska, ho zaujala. "Potešilo ma, že ju nechal otvorenú textovo a čiastočne melodicky. Mohol som v nej realizovať aj svoju predstavu. Páčila sa mi nálada nahrávky a veľmi rýchlo mi napadla téma textu, ktorý by spolu s hudbou mohol vytvoriť zaujímavý celok," vysvetlil spevák.







Inšpiráciou pri písaní textu mu boli Shakespearove sonety, ktoré v tom čase čítal. "Vystupujú v nich dvaja muži a ´temná dáma´. Tá je negatívna postava, ktorá podvádza úbohého Shakespeara s jeho najlepším priateľom. Tragédia je v tom, že Shakespeare stráca nielen svoju milú, ale aj svojho priateľa. Podobný trojuholník sa objavuje aj v našej piesni Půlnoční sonáta, v ktorej sa žena sťažuje svojmu milencovi, že ju jej vlastný manžel podvádza," objasnil Chodúr.



"Chcel som vyjadriť to, že veľa ľudí súdi druhých bez toho, aby si najskôr pozametali pred svojim vlastným prahom," dodal autor k textu. "Páčila sa mi možnosť otextovať melódiu tak, aby bola na prvé počúvanie piesňou o láske, no zároveň mala väčšiu hĺbku pre tých, ktorí sú ochotní premýšľať a počúvať. Toto je tiež odkazom na Shakespeara, ktorý rovnakým spôsobom koncipoval svoje divadelné hry,“ dodal spevák.



Singel sprevádza videoklip, ktorý vytvoril režisér Imrich Kútik spolu s animátormi Veronikou Bačovou a Jurajom Muchom. "Výsledkom je prepojenie živého videa s animáciou, ktoré zároveň prelína dva svety – reálny a fantazijný," uzavrel Kráľ.