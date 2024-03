M. Křížová: Česká a slovenská premiéra sú vždy iné

Bratislava 31. marca (TASR) - Česká a slovenská premiéra sú vždy iné. Tvrdí to speváčka a herečka Marie Křížová, ktorá účinkuje v úspešnom českom muzikáli Biograf láska. Predstavenie poskladané z hitov Hany Zagorovej malo v marci premiéru v Bratislave a v máji sa vráti na Slovensko. "I keď sme boli jeden národ, mám pocit, že vy ste srdečnejší," zhodnotila Křížová, ktorá na Slovensku hrala už aj v minulosti, v muzikáli Biograf láska stvárnila kamarátku Evu.



Marie Křížová sa predstaví aj vo všetkých ďalších predstaveniach pokračovania turné muzikálu v Bratislave. Podľa jej slov nie je vylúčené, že pri množstve hitov Hany Zagorovej budú tvorcovia Biografu láska uvažovať aj o jeho pokračovaní. "Je to na celom tvoriacom tíme. No pri toľkých piesňach, ktoré mala Hanka, by to bolo možno aj na tristo muzikálov. Všetky jej skladby sú neuveriteľné," poznamenala umelkyňa.



Režisérom muzikálu je jej manžel, český divadelný herec a spevák Jan Kříž, dvojnásobný držiteľ ceny Thálie. Priznal, že slovenskej premiére muzikálu v bratislavskom STARS auditoriu predchádzali dva náročné dni intenzívnych príprav. "Bol tu trochu iný priestor a museli sme prispôsobovať aj nejaké jazykové úpravy, ale nakoniec sme si to užili," dodal Křiž, ktorý sa predstavil aj v postave Přemka.



Biograf láska prináša príbeh troch najlepších kamarátok, ktoré sa ocitnú v situácii plnej neistoty. Eva, Jana a Alča sa hašteria, podpichujú, ale zároveň sú si vzájomne veľkou oporou. Stoja pri sebe v dobrom i zlom.



Elis Ochmanová, predstaviteľka Jany, mala pred slovenskou premiérou veľký rešpekt. Predstavenie však podľa nej dopadlo vynikajúco a zanechalo silný dojem. "Mám niekoľko obľúbených skladieb Hanky Zagorovej. Okrem jednej sú všetky aj v Biografe láska. Mám od nej veľmi rada pieseň Nápad a tá mi v muzikáli trochu chýba," priznala muzikálová hviezda. "Hanka bola fantastická speváčka, spievam si s ňou jej hity, cítim hĺbku jej textov. Každý z nich je samostatný príbeh, a to na nej milujeme úplne všetci," podčiarkla Ochmanová, ktorá Zagorovú veľmi obdivovala.



Muzikál Biograf láska s hitmi legendárnej speváčky a autorky sa na scénu bratislavského STARS audiotoria vráti od 9. do 12. mája.