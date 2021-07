M. Lasicu pripomenie komédia Utekajme, už ide!

Bratislava 22. júla (TASR) - Zosnulý Milan Lasica mal ako herec radšej divadlo, no ako divák vyhľadával filmy. "Napriek tomu má na konte viac ako 120 filmových a televíznych hereckých úloh. V jednej z nich si ho diváci budú môcť pripomenúť na plátne od štvrtka 29. júla," uviedla pre TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý pripravil premiéru digitálne reštaurovaného filmu Utekajme, už ide! (1986) režiséra Dušana Rapoša.



"Fanúšikom filmového umenia som od útleho detstva. Chodieval som ešte do niekdajšieho kina Liga v pasáži na Dunajskej ulici. Keďže to bolo po vojne, hovorili sme, že chodíme na bojové filmy. Pozeral som aj grotesky v kine Čas, počas vyučovania, musím povedať, a očarilo ma to. Odvtedy film ako divák stále viac a viac vyhľadávam," spomínal Lasica vlani pri príležitosti svojich 80. narodenín v mesačníku Film.sk. Ako diváka ho film bavil viac ako divadlo. "Oproti filmu sa mi zdá divadlo nudnejšie, pravda, nechcem to generalizovať. Vo filme sa toho viac deje, keďže je tam viac možností. Ale ako herec mám divadlo, samozrejme, radšej ako filmovanie, pretože pre herca je nakrúcanie len čas čakania. A predovšetkým je to práca bez prítomnosti obecenstva, ktoré je pre mňa podstatné," hovoril. Úplne najradšej mal filmy Woodyho Allena. Mal rád aj špionážne filmy i niektoré filmy Michelangela Antonioniho a väčšinu diel Federica Felliniho.



Vo filme debutoval v dramatickom príbehu z prostredia mladých hercov Vždy možno začať (1961), kde účinkoval spolu s Júliusom Satinským. Režisér filmu Ján Lacko ich objavil v Tatra Revue a ponúkol im aj účinkovanie vo svojom ďalšom filme Výlet po Dunaji (1962). V 60. rokoch Lasica účinkoval aj vo filmoch Senzi mama (1964) Vladislava Pavloviča, Nylonový mesiac (1965) Eduarda Grečnera, no po nástupe normalizácie, keď mali ako dvojica vynútenú prestávku, si na väčšie úlohy obaja museli počkať až na koniec 70. rokov, keď ich ako Milana a Jula obsadil Radim Cvrček do filmu pre deti Nekonečná – nevystupovať (1978).



Diváci si Lasicu a Satinského pamätajú ako nezabudnuteľnú dvojicu A a B v komédii Srdečný pozdrav zo zemegule (1982) či colníka a kráľa v rozprávke Traja veteráni (1983) od českého režiséra Oldřicha Lipského alebo ako dr. Mahma a vyšetrovateľa vo filme Dušana Rapoša Utekajme, už ide! (1986). Práve túto snímku vlani zreštauroval a zdigitalizoval SFÚ, do kín ho v tejto podobe premiérovo uvedie Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) od 29. júla.