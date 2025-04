M. Luther: Teším sa, že mnohé moje filmy majú stále svojich divákov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si v stredu v Bratislave prevezme režisér a scenárista Miloslav Luther. „Je to pre mňa veľká pocta, uznanie a v istej miere i satisfakcia, človek prežil za profesijnú dráhu všeličo, vrcholy aj pády, zároveň je to motivačné,“ povedal pre TASR Luther.



Legendárny filmár síce ocenenie vníma ako „danajský dar“, ktorý ho núti premýšľať, či by niečo výnimočné ešte nemohol priniesť, Luther však podľa vlastných slov drží slovo a jeho Spiaci účet, nominovaný na cenu za najlepší film v aktuálnom ročníku Slnka v sieti, je jeho posledný. „V tom najlepšom treba prestať, treba vedieť skončiť a netreba za každú cenu dokazovať sebe a okoliu, že ešte viem, vládzem. Myslím si, že bolo toho veľa, bolo toho dosť a bolo to krásne, budem mať krásne spomienky. Hlavne sa teším, že mnoho filmov, ktoré som urobil, majú stále svojich divákov, sú živé a majú čo povedať,“ vyhlásil 79-ročný režisér a scenárista.



Poukázal na to, že niektoré filmy, ktoré nakrútil pred 40 či 50 rokmi, dokonca hovoria o dnešku. „Stačí byť pozorný divák, vedieť dávať veci do súvislostí. Celý život som chcel hovoriť o obyčajných ľuďoch, ktorí sú hrdinovia aj vo svojom antihrdinstve, lebo skutoční hrdinovia, ako hovorí klasik, tí ležia v hroboch,“ poznamenal Luther, ktorý má na svojom konte 12 celovečerných filmov. „Výnimočný rozprávač filmových a televíznych príbehov“ si divákov získal napríklad snímkami Chodník cez Dunaj (1989), Zabudnite na Mozarta (1985), Anjel milosrdenstva (1993) či Útek do Budína (2002), ale aj kultovými rozprávkami Kráľ drozdia brada (1984) a Mahuliena, zlatá panna (1986). So svojím bratom, kameramanom Igorom Lutherom nakrútil dva filmy - Tango s komármi (2009) a Krok do tmy (2014).



Miloslav Luther získal počas svojej kariéry mnohé medzinárodné ocenenia, napríklad Prix Europe Berlín, Hlavnú cenu MTF Monte Carlo, Cenu kritiky za réžiu ma MFT Šanghaj, Cenu Medzinárodnej poroty MFF Karlove Vary a ďalšie.



Lutherov posledný film Spiaci účet, ktorý sa snaží vyrovnať s nedávnou slovenskou históriou, sa uchádza o Slnko v sieti v kategórii najlepší hraný film spolu s dielami režisérky Ivety Grófovej Ema a smrtihlav a Vlnami Jiřího Mádla.



Laureátov národných filmových cien v ich 14. ročníku vyhlásia v Slovenskom rozhlase. Galavečer ocenenia, ktoré udeľuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), bude možné v priamom prenose sledovať online na www.slnkovsieti.sk.