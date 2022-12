Novinka od M. Musila: Do života uviedol knihu Štefánik – Mon Amour

Bratislava 17. decembra (TASR) – Prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave bola v utorok (13. 12.) dejiskom krstu knihy Štefánik – Mon Amour. Výnimočný vzťah najväčšieho Slováka Milana Rastislava Štefánika a Louise Weissovej, francúzskej spisovateľky, novinárky a neskôr bojovníčky za volebné právo žien, v nej približuje historik, cestovateľ a spisovateľ literatúry faktu Miroslav Musil.



"Je to skutočný príbeh dvoch európskych osobností, ktoré tvorili dejiny, Štefánik a Louise Weiss prežili výnimočný vzťah, ktorý bol pre každého svojím spôsobom osudový," hovorí Musil o knihe, ktorej obálku tvorí úvodný obraz z veľkolepej výstavy o Štefánikovi na Bratislavskom hrade zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea (SNM) – Historického múzea. "Ide o krásne dielo Ivana Žabotu z roku 1930 Apotéza Milana Rastislava Štefánika s múzou Meleté, má poukazovať na to, ako tento zdanlivo strohý dôstojník bol stále prepojený na kľúčové ženy jeho života," povedal pre TASR Musil.



Podľa neho sa Louise Weissová bežne považuje iba za jednu zo série dám, ktoré podľahli čaru osobnosti Štefánika. "V skutočnosti je tento osudový vzťah úplne výnimočný a paralelný s tým, ktorý som opísal v príbehu Štefánik a jeho Giuliana. Sú to dve ženy, ktoré v živote Štefánika zohrali najrozhodujúcejšiu úlohu," podčiarkol autor, ktorý v minulosti čitateľom priblížil vzťah Štefánika s jeho talianskou snúbenicou Giulianou Benzoni. V knižnej novinke sa venuje francúzskej intelektuálke a feministke, z ktorej sa stala vychytená politička. Meno Louise Weiss nesie aj budova v Európskom parlamente v Štrasburgu.



Spojenie rešpektovaného slovenského diplomata, astronóma a generála v službách Francúzska s novinárkou Weissovou akoby predurčili jej bohato európsky rozvetvené rodové korene, siahajúce až po Prahu, hlavné mesto Štefánikovho vysnívaného štátu. "Príbeh rozpráva sama Louise, používa aj naturalistickejšie opisy napríklad v situáciách, keď sa starala o zranených počas prvej svetovej vojny. Doplnil som aj epizódy zo zákulisia Spoločnosti národov," približuje historik. V románe sa viac venuje aj svojmu ďalšiemu hrdinovi Štefanovi Osuskému, ktorý bol pokračovateľom Štefánikových ideí. "Prevzal posolstvo Štefánika, inicioval tzv. Malú dohodu, strategické spojenectvo Československa, Rumunska a Juhoslávie, ktoré už ponúkol spojencom Štefánik," dodal Musil.



V novej knižke je však kľúčovou spoveď Louisy, neskrotnej spoločenskej rebelky a príbeh jej tímovej súhry s Milanom ako zanieteným vizionárom nového štátu. "Louise Weiss preniesla Štefánika aj do 20. storočia, rozvíjala jeho ideu jednotnej Európy a mieru vo svete," uzavrel autor biografického románu.