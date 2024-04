M. Porubjaka si pripomenie Divadelný ústav knihou s jeho textami

Bratislava 22. apríla (TASR) - Významnú osobnosť slovenského divadla, ktorá by v máji oslávila 80. výročie narodenia, si v pondelok v Bratislave pripomenie Divadelný ústav (DÚ). Spomienku na teatrológa, dramaturga, režiséra, dramatika, scenáristu, prekladateľa, pedagóga, publicistu i politika Martina Porubjaka (1944 - 2015) spojil s prezentáciou publikácie Ach, gubernia neobmedzených možností! Martin Porubjak o divadle a spoločnosti.



Jej zostavovateľka Martina Ulmanová uvádza, že Martin Porubjak zanechal po sebe množstvo komentárov, glos, cestopisných čŕt či osobných spomienok na svojich spolupracovníkov a priateľov. Podľa editorky by z publikácie mohla načerpať inšpiráciu najmä generácia nastupujúcich divadelných kritikov a teoretikov. "Ako písať tak, aby čítanie o divadle nebolo iba pracovnou nevyhnutnosťou pre úzky okruh divadelných profesionálov, ale stalo sa vyhľadávaným potešením aj pre tých ostatných. Pre všetkých, obdarených 'iba' záujmom o divadelné umenie a intelektuálnou zvedavosťou," uvádza Ulmanová, ktorá zostavila koncepciu knihy a vybrala autorove texty. Dodáva, že Porubjak vnímal divadelné predstavenie "najmä ako fenomén, ktorý odzrkadľuje, komentuje, kritizuje stav spoločnosti, ktorá ho zrodila, stav konkrétnej doby a sveta, ktorý ho obklopuje".



Publikácia môže čitateľov osloviť pestrosťou žánrov, nájdu v nej anekdotickú glosu, fejtón, reportáž i obsiahlu teatrologickú analýzu. Pripojený bibliografický zoznam obsahuje viac ako 1500 položiek. Divadelný ústav poznamenáva, že napriek úsiliu zostavovateľky a bibliografky pravdepodobne stále nie je úplný.



"Štruktúra knihy vyrastá z tém, ktoré sa prirodzene vynárali, keď sme sa preberali mimoriadne rozsiahlym archívom autorových textov," vysvetľuje Ulmanová s tým, že prednosť dostávali štúdie a články, ktoré divadlo vnímajú v spojitosti so spoločenským a politickým dianím.



Pondelkovým spomienkovým večerom v Štúdiu 12 so začiatkom o 17.00 h bude sprevádzať František Výrostko. Privíta priateľov a spolupracovníkov Martina Porubjaka - Jozefa Cillera, Romana Poláka a Ivana Martona. Knihu prestaví jej editorka.