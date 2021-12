M. Prokop získal platinovú platňu za album Mohlo by to bejt nebe...

Bratislava 27. decembra (TASR) - Legendárny český hudobník Michal Prokop, ktorý tento rok v máji s kapelou Framus Five vydal po deviatich rokoch nový album Mohlo by to bejt nebe..., predstavil túto novinku a pokrstil konečne tiež pred pražským publikom. Stalo sa tak v rámci tradičného Vianočného koncertu, ktorý v utorok 21. decembra hostila pražská Lucerna. Počas koncertu, ktorého hosťami boli frontman Olympicu Petr Janda a kapela Colorful People, bol nový album okrem samotného krstu tiež ocenený zlatou a platinovou platňou Supraphonu za predaj na 2LP, CD i prostredníctvom digitálnych platforiem. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Vystúpenie priamo vo Veľkej sále Lucerny sledovalo tisíc divákov a mnoho ďalších online v rámci živého prenosu na webstránke www.michalprokop.online . Michal Prokop venoval vystúpenie spomienke na spoluhráča, skvelého gitaristu a veľkú osobnosť českej scény Luboša Andršta, ktorý zomrel v pondelok 20. decembra. Andršt nahral s Prokopom nielen ako gitarista, ale i ako autor a aranžér od roku 1970 päť radových albumov, štyri „živáky“ a sčasti sa podieľal i na tohtoročnej albumovej novinke.povedal pre médiá Prokop k poslednej spolupráci s Andrštom v dobe vydania albumu Mohlo by to bejt nebe...