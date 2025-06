M. Štrba si na Art Filme prevezme Zlatú kameru

Bratislava/Košice 4. júna (TASR) - Kameraman Martin Štrba si na 31. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film (IFF) Košice prevezme ocenenie Zlatá kamera za „jedinečný umelecký prínos slovenskej a českej kinematografii“. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Martin Štrba (1961) patrí k najvyťaženejším slovenským kameramanom súčasnosti. Rodáka z Levíc od mladosti priťahoval svet vizuálneho umenia. Prvé kroky v tejto oblasti urobil na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, kde študoval fotografiu. Odtiaľ jeho cesta smerovala na pražskú FAMU, ktorú absolvoval v roku 1985 so zameraním na kameramanskú tvorbu.



Po skončení štúdií sa presunul do bratislavského Štúdia krátkych filmov, kde sa začala jeho dlhoročná spolupráca s režisérom Martinom Šulíkom, ktorá sa stala kľúčovou pre slovenskú kinematografiu 90. rokov. Spolu vytvorili viacero oceňovaných filmov, napríklad snímky Všetko čo mám rád, Záhrada, Krajinka, alebo neskoršie diela ako Tlmočník, Muž so zajačími ušami či Kôň.



Film Záhrada pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku uvedie aj IFF Art Film. „Predstavuje jednu z najsilnejších kapitol slovenskej kinematografie a zároveň vrcholnú spoluprácu režiséra Martina Šulíka a kameramana Martina Štrbu. Príbeh mladého muža, ktorý opustí mestský život a nachádza nový zmysel v magickej atmosfére starej záhrady, je podaný poetickým a hĺbavým spôsobom,“ dodáva festival s tým, že Záhrada je dodnes považovaná za jedno z najkvalitnejších diel postsocialistickej éry. Film bol v roku 1995 ocenený cenou FIPRESCI na karlovarskom festivale.



Významná je tiež Štrbova dlhoročná tvorba s českým režisérom Vladimírom Michálkom. „Ich spoločné filmy Je třeba zabít Sekala, Anděl Exit či Babie leto patria medzi významné tituly českej kinematografie,“ pripomína Čurná s tým, že výraznú stopu zanechal Štrba aj vo filmoch režisérok Michaely Pavlátovej a Agnieszky Holland. S poľskou filmárkou pracoval na diele Jánošík - Pravdivá história aj na životopisnej snímke Šarlatán. V Košiciach budú mať diváci možnosť vidieť tiež jeho ostatný film Ema a smrtihlav.



Martin Štrba získal štyri České levy za kameru, ceny Asociácie českých kameramanov či niekoľko ocenení Slnko v sieti. Taktiež je členom Americkej filmovej akadémie, ktorá každoročne udeľuje Oscary. Okrem filmovej tvorby sa venuje aj fotografii. Ako člen fotografického zoskupenia Slovenská nová vlna tvoril diela v 80. rokoch spolu so študentmi pražskej FAMU.



IFF Art Film Košice sa uskutoční od 20. do 27 júna.