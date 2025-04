M. Turner: Slovenská filharmónia je vo veľmi slušnej kondícii

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) je vo veľmi slušnej hospodárskej, ekonomickej a najmä umeleckej kondícii. Uviedol to na štvrtkovom verejnom odpočte Marián Turner, generálny riaditeľ SF. Schválený rozpočet inštitúcie bol 11.711.674 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu predstavovala sumu 9.845.824 eur.



Turner pripomenul, že SF ešte v roku 2023 prevzala správu Domu umenia Piešťany s rozpočtovými výdavkami krytými zo štátneho rozpočtu v roku 2024 v sume vyše 357.000 eur. „Naša snaha je, aby sme znova Dom umenia dostali do kondície, čo sa týka vonkajšieho opláštenia, technického vybavenia, a snažíme sa tento rok začať celkovú rekonštrukciu.“



V rámci bežných výdavkov v SF čerpali výdavky vo výške 14,3 milióna eur, z toho zo štátneho rozpočtu boli kryté v sume 9,6 milióna eur. Dom umenia Piešťany čerpal výdavky v sume necelých 800.000 eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume vyše 437.000 eur. Ťažisko nákladov podľa Turnera spočívalo v osobných nákladoch a honorároch, teda nákladoch vynaložených na účinkujúcich umelcov, ale aj nákladoch na správu budov. „Mzdové náklady, zákonné odvody a sociálne náklady činili 69 percent, honoráre domácich aj zahraničných umelcov v sume 1,7 milióna eur,“ doplnil s tým, že vlastné príjmy inštitúcie boli rozpočtované v sume 1,8 milióna eur, dosiahnuté boli v sume 4,2 milióna eur vrátane zapojenia príjmov z minulých období.



Náklady organizácie boli vynaložené v sume 14,6 milióna eur. Kapitálové výdavky, ktoré mala SF schválené, boli v rozpočte 130.000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu svojich objektov a ich technické zhodnotenie. „V priebehu roka boli organizácii rozpočtovými opatreniami pridelené ďalšie prostriedky, z vlastných zdrojov použila prostriedky vo výške 50.583 eur a celkovo bolo čerpaných takmer 670.000 eur,“ poznamenal Turner s tým, že z týchto prostriedkov štátneho rozpočtu bola zabezpečená projektová dokumentácia pre Dom umenia Piešťany či nákup svietidiel a zvukového pultu pre Koncertnú sieť SF.



Organizácia vykázala za rok 2024 účtovnú stratu vo výške 1.022.020 eur. Hlavným dôvodom boli zvýšené náklady na údržbu národných kultúrnych pamiatok v správe SF, čerpanie prostriedkov minulých období, obstaranie tovarov a služieb na zabezpečenie prevádzky, zvýšené osobné náklady. Podľa Turnera ide o účtovnú, nie hospodársku stratu. „Netýka sa toho, že by sa Slovenská filharmónia ocitla v situácii, že nemá peniaze alebo výnosy. Minulý rok sme boli postavení pred výdavkové finančné limity,“ pripomenul legislatívne zmeny rezortu financií z dôvodu konsolidácie verejných financií. Filharmónia tak musela minúť vlastné našetrené prostriedky. „Rezervy z minulých rokov, výnosov, prenájmov, z rôznych podujatí, ktoré napríklad priniesli špeciálne dary a podobne, mala ich ušetrené a doteraz sa mohli prenášať do ďalších sezón, museli sme ich vyčerpať a tým, že neboli v rozpočtoch plánované vopred, vykázali účtovnú stratu,“ vysvetlil pre TASR Turner. Zopakoval, že SF je vo veľmi dobrej umeleckej aj ekonomickej kondícii a plní si všetky záväzky. „Umelecká stránka je na vysokej úrovni, pretože naše telesá cestujú do zahraničia, majú veľké úspechy doma, prichádzajú k nám vynikajúci sólisti z celého sveta.“



Hlavná manažérka Bratislavských hudobných slávností (BHS) Izabela Pažítková rekapitulovala vlaňajšie podujatie, na ktorom sa SF predstavila tromi koncertmi. V poradí 59. ročník BHS sa podľa nej tešil veľkému záujmu a návštevnosti 96,6 percenta. „Je to výnimočná úroveň nielen v rámci Slovenska, ale vôbec aj európskeho kontextu,“ uzavrela.