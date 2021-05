M. Vajdička sa do bratislavskej Astorky vracia s komiksom

Bratislava 18. mája (TASR) - Divadlo Astorka Korzo ´90 privíta v utorok prvých divákov po uvoľnení protipandemických opatrení. Na verejnej generálke v Štúdiu A2 - Novom župnom divadle predstaví inscenáciu Láska. Prsty. Salman Rushdie, ktorú pripravovali s pracovným názvom Rudo. "Je spracovaním určitých častí komiksu Daniela Majlinga Rudo, zdramatizovali sme iba isté časti, podľa nich sme hru pomenovali," uviedol pre TASR režisér divadelnej novinky Michal Vajdička.



Komiksom inšpirovaná inscenácia prináša podľa režiséra koláž tém. "Prepájajú sa v ňom rôzne spoločenské témy, niekedy až absurdné situácie s veľmi dobrým humorom, inteligentným, sarkastickým, ku ktorému inklinujeme dlhú dobu. Videli sme veľký potenciál toho komiksu pre divadelné stvárnenie," poznamenal Vajdička ku genéze divadelnej hry, ktorej základnú príbehovú linku tvoria tri veľké celky naznačené aj v názve. "Je to príbeh intelektuálneho spisovateľa, ktorý rieši svoje osobné životné osudy so svojimi láskami, v druhej časti Prsty, otvára s priateľom Soetkinom tému ako sa riešia dlžoby," vysvetľuje režisér s tým, že samostatná tretia téma je venovaná spisovateľovi Salmanovi Rushdiemu."



Pre Vajdičku, ktorý sa do Astorky vracia po inscenovaní titulu Jama deravá, bolo najzásadnejšie v prípade čiernej komédie Láska. Prsty. Salman Rushdie obsadenie. "Keďže postavy z komiksu sú veľmi špecifické, majú svoj charakteristický zmysel pre humor a zároveň aj procesy myslenia, potreboval som dobre obsadiť túto inscenáciu. Vlastne sme čakali na obsadenie, až potom sme začali upravovať komiks na dramatický text," priznal režisér s tým, že postavy boli písané priamo na hercov.



V komornej inscenácii sa predstavia Juraj Kemka, Róbert Jakab, Zuzana Porubjaková a Marián Miezga. V postave Ruda môžu diváci očakávať Juraja Kemku. A prečo padla voľba práve na tohto herca? "Pretože si myslíme, že má veľa spoločného s postavou Ruda, zároveň nám do celkovej kompozície najviac zapasoval," dodal s úsmevom Vajdička.



Divadelnú novinku podľa neho najviac ocenia milovníci čiernej komédie. "Diváci, ktorí poznajú komiks Rudo, vedia presne, čo môžu očakávať, je to inteligentný, briskný, čierny, povedal by som až britský humor," konštatoval režisér. "Tí, čo poznajú Dana Majlinga a jeho autorskú tvorbu, vedia, na čo sa môžu tešiť. Väčšinou, ak sa Dano Majling rozhodne napísať svoju autorskú vec, vždy z toho vznikne kultová inscenácia. Dúfam, že aj Láska. Prsty. Salman Rushdie sa stane kultovou inscenáciou Astorky," uzavrel.



Premiéra sa uskutoční v stredu 19. mája.