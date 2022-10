Za hodinu vypredal štadión Eden: Marek Ztracený pridáva druhý termín

Bratislava 16. októbra (TASR) – Aktuálny český zlatý slávik Marek Ztracený vypredal za necelú hodinu pražský štadión Eden a pridáva druhý termín. Ohlásený koncert Mareka na jednom z najväčších českých futbalových štadiónov vypredal do posledného miesta, predajný systém chvíľami kolaboval pod náporom fanúšikov, ale viac ako 30.000 priaznivcov malo svoje vstupenky nakoniec do hodiny doma. Podobnú situáciu český hudobný priemysel ešte nezažil. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Oficiálny predaj sa začal vo štvrtok 13. októbra o 19.00 h, o hodinu neskôr už nebolo možné si vstupenku kúpiť. Väčšina fanúšikov, ktorým predajný systém v jednej chvíli ukazoval 'ste 9000. v poradí', sa však nakoniec lístkov nedočkala a okamžite začali na sociálnych sieťach speváka presviedčať, aby pridal druhý termín. Ten sa rozhodol ich prianie splniť a oznámil obratom, že koncerty v júni budúceho roka budú dva.



"Nemohol som tomu uveriť. Nikdy nezabudnem na ten moment, keď sa ku mne tá správa o rekordnom vypredaní Edenu dostala. Stál som a bál sa, že sa prebudím. Chcem všetkým fanúšikom poďakovať za to, že to chcú prežiť s nami. Chcem im povedať, že si to veľmi vážim, že sa majú na čo tešiť a tiež, že nebudú ľutovať. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým sa vstupenky neušli, a vnímam tie stovky a tisíce správ, či nepridáme druhý termín. Neviem si predstaviť, že by som vám povedal nie. Oznamujem teda, že pridávame druhý termín hneď deň potom, teda v nedeľu 18. júna 2023. Dúfam, že máte radosť ako my a že tentokrát už sa snáď ujde všetkým," dodáva dojatý spevák.