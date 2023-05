Na Made in Czechoslovakia sa predstavia české a slovenské divadlá

Nitra 5. mája (TASR) - Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa do Divadla Andreja Bagara (DAB) vracia divadelná prehliadka Made in Czechoslovakia. České a slovenské divadlá sa na javisku DAB predstavia od 16. do 27. mája.



Ako uviedli organizátori, tento rok sa diváci môžu tešiť na ponuku hudobných titulov, ktoré mapujú tvorbu a osudy známych osobností z oblasti populárnej hudby. "Som rád, že po prestávke môžeme do nitrianskeho divadla opäť priviesť úspešné české a slovenské inscenácie. Naše podujatie nepriamo nadväzuje na niekdajší festival Májová divadelná Nitra. Bývala to veľká udalosť. V Nitre sa stretávali umelci známi z divadiel i televíznych obrazoviek a filmov. Podobný zážitok by sme našim divákom chceli ponúknuť aj dnes, keď im predstavíme najúspešnejšie inscenácie českých a slovenských divadiel," uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.



Podľa jeho slov ponúkne divadelná prehliadka predovšetkým hudobné inscenácie. "Každá z nich je niečím špecifická. Či už je to americký rockový muzikál Ne/Normální v podaní Městského divadla Brno, alebo hudobná a kabaretne ladená inscenácia Horáckeho divadla Jihlava s názvom Je naprosto nezbytné, ktoré je venované Hane Zagorovej. Slovenské národné divadlo sa na prehliadke predstaví svojou inscenáciou Kým prídu Stouni. Predstavenie Slovenského komorného divadla v Martine s názvom Zem si pamätá je zasa venované našej legende Karolovi Duchoňovi. DAB prichádza na festival so svojou novou hudobnou inscenáciou Zlatá lýra, ktorá doplní celú prehliadku," dodal Dóczy.