Máj v kine so sebou prinesie osem filmových noviniek

Bratislava 4. mája (OTS) - Na veľkých plátnach v Cinema City sa môžete tešiť nielen na romantiku a Znovu sa zamilovať na Ladies Movie Night, na príbeh skupiny nešťastníkov v marvelovke Strážcovia Galaxie 3, ale aj akčné dobrodružstvo vo filme Rýchlo a zbesilo 10. Vychutnajte si bohatú ponuku májových noviniek aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos. Stačí si len vybrať z bohatej ponuky v kinách Cinema City.Máj odštartuje marvelovka Strážcovia Galaxie 3 . Vo filme sa naša obľúbená skupina nešťastníkov usadila v živote na Kdoviekde. Netrvá však dlho a ich životy naruší ozvena Rocketovej pohnutej minulosti. Peter Quill, ktorý sa stále spamätáva zo straty Gamory, musí okolo seba zmobilizovať svoj tím na nebezpečnú misiu. Tá by mohla v prípade neúspešného dokončenia viesť ku koncu strážcov, ako ich poznáme. Ako skončí príbeh zo štúdia Marvel si môžete pozrieť od 4. mája vo všetkých kinách Cinema City. Film si môžete navyše vychutnať aj v obľúbených formátoch - SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu vo 4DX v Cinema City Aupark.Výbušná komédia o živote Johana, malomestského samotára s vášňou pre dynamit, ktorý sa dostáva do neustálych konfliktov s vidieckou komunitou. Johan v mladosti osirel, vychovávajú ho teta a strýko, a počas celého života sa snaží nájsť svoje miesto v spoločnosti. Taktiež sa snaží vyrovnať s neopätovanou láskou k dievčaťu zo susedstva, ktorú v mladosti takmer rozmetal na kusy. Ako dopadne komédia Bombastický Johan sa dozviete vo všetkých kinách Cinema City od 4. mája.V máji sa na veľkých plátnach dozviete, vďaka animovanému filmu Myška Pattie: Na vlnách dobrodružstva , že malí hrdinovia dokážu veľké veci. Stačia na to dve veci. A to, že musia mať len odvahu a dobrých priateľov a že rozhnevať bohov starovekého Grécka rozhodne nie je dobrý nápad. Nechtiac sa starnúcemu slávnemu Jásonovi stane, že nahnevá samotného boha morí Poseidóna. Zvedavá a neposedná myška Pattie a jej nemotorný mačací kamarát Sam tak majú pred sebou veľmi nebezpečnú úlohu. Po boku Jásona, ktorého mesto sa rozhodne Poseidón zničiť, musia čeliť najnebezpečnejším tvorom mytológie. Veselé a nápadité komediálne dobrodružstvo pre celú rodinu od bláznivého tímu, ktorý stojí za filmami Esá z Pralesa, Willy a kúzelná planéta či Princezná rebelka môžete vidieť od 11. mája vo všetkých kinách Cinema City.Päť mníšok vidí pred sebou jediný cieľ: vyhrať cyklistické preteky a získať tak finančnú výhru, ktorú by chceli použiť na rekonštrukciu schátraného hospicu. Jediným háčikom vo veci je to, že nikto z nich nevie jazdiť na bicykli. A ešte horšie je, že nie sú jediné, ktoré sa na súťaži postavia na štartovaciu čiaru. To im však nijako nebráni v snahe dosiahnuť svoj cieľ. Najnovšiu veselú francúzsku komédiu režíroval Laurent Tirard, ktorý má na svojom konte trháky ako Prípitok, Návrat hrdinu, Hore za láskou, Mikulášove šibalstvá na prázdninách, či Asterix a Obelix v službách Jej Veličenstva. Vo filme hrá hlavnú úlohu Valérie Bonneton, ktorá si okrem iných zahrala vo filmoch s názvom Irma Vep, La Ch’tite famille, Milosrdné lži 2 a Dajte mi pokoj. Francúzsku komédiu Sestry v sedle si môžete pozrieť od 11. mája vo všetkých kinách Cinema City.Čo keby náhodná sms-ka viedla k životnej láske? Aj v máji si budú môcť dámy užiť svoj večer na, tentokrát s predpremiérou romantickej komédie Znovu sa zamilovať . Vo filme sa Mira Ray vyrovnáva so smrťou snúbenca tak, že mu pošle zopár romantických sms-iek... netuší však, že jeho mobilné číslo medzitým pridelili Robovi Burnsovi. Rob je novinár a uchváti ho čestnosť a nádherná úprimnosť jej textoviek. V práci dostane za úlohu napísať profil megahviezdy Celine Dion (hrá samu seba vo svojej prvej filmovej roli) a s jej pomocou nachádza spôsob, ako sa stretnúť s Mirou naživo a tak možnosť získať jej srdce. Ako dopadne romantická komédia Znovu sa zamilovať sa dozviete 16. mája na Ladies Movie Night v Cinema City Aupark a od 18. mája vo všetkých kinách Cinema City.Koniec cesty sa začína. Desiaty film ságy Rýchlo a zbesilo , odštartuje záverečné kapitoly jednej z najslávnejších a najpopulárnejších svetových filmových sérií, ktorá je už tri desaťročia na vrchole s rovnakým hereckým obsadením a postavami ako na začiatku. Počas mnohých misií a napriek neprekonateľným prekážkam Dom Toretto (Vin Diesel) a jeho rodina prekonali, a premohli každého nepriateľa, ktorý sa im postavil do cesty. Teraz čelia protivníkovi, ktorý sa vynára z tieňov minulosti, je poháňaný krvnou pomstou, je odhodlaný rozbiť túto rodinu a navždy zničiť všetko a všetkých, ktorých Dom miluje. Vo filme Fast Five z roku 2011 Dom a jeho partia zlikvidovali zákerného brazílskeho drogového kráľa Hernana Reyesa a na moste v Riu De Janeiro mu sťali hlavu. Nevedeli však, že Reyesov syn Dante (Jason Momoa) bol toho všetkého svedkom a posledných 12 rokov pripravoval plán, ako prinútiť Doma zaplatiť najvyššiu cenu. Ako dopadne akčné pokračovanie filmu Rýchlo a zbesilo sa dozviete v predpremiére 17. mája a od 18. mája vo všetkých kinách Cinema City. Film si môžete navyše vychutnať aj v obľúbených formátoch - SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu vo 4DX v Cinema City Aupark. Pri kúpe lístka sa nezabudnite zapojiť do akčnej hry v Cinema City . Tej môže jeden šťastlivec vyhrať nezabudnuteľnú akčnú jazdu inšpirovanú filmom Rýchlo a zbesilo 10 pre dvoch v Londýne.Elegantná architektka na dôchodku Shauna (70) sa stretáva so šťastne ženatým štyridsiatnikom Pierrom, ktorý na ňu urobil prvý dojem pri krátkom stretnutí pred pätnástimi rokmi. Opätovné stretnutie a obojstranná náklonnosť oboch znepokojí. Zatiaľ čo Pierrov rodinný život sa čoskoro obráti naruby, Shauna bojuje s citmi, o ktorých si myslela, že patria minulosti. Táto moderná a vybrúsená dráma, v ktorej sa láska vymyká spoločenským normám, s ikonickou francúzskou herečkou Fanny Ardant v hlavnej úlohe, je štvrtým celovečerným filmom Carine Tardieu (Just To Be Sure, 42. ročník festivalu Cannes 2017; The Dandelions, 2012). Ako dopadne francúzska dráma Mladí milenci sa dozviete od 18. mája vo všetkých kinách Cinema City.„Malá morská víla“ je obľúbený rozprávkový príbeh Ariel, krásnej a temperamentnej mladej morskej víly s túžbou po dobrodružstve od svetoznámeho rozprávkara H. CH. Andersena. Štúdio Disney v roku 2023 prináša jej úplne novú hranú podobu, ktorú režíruje renomovaný a oceňovaný režisér Rob Marshall. Najmladšia z dcér kráľa Tritona a zároveň najodvážnejšia Ariel sa túži dozvedieť viac o svete mimo oceánu a počas návštevy hladiny sa zamiluje do temperamentného princa Erika. Hoci morské panny majú zakázané komunikovať s ľuďmi, Ariel nasleduje svoje srdce a uzavrie dohodu so zlou morskou čarodejnicou Ursulou, ktorá jej dá šancu zažiť život na súši a spoznať Erika. Nakoniec ohrozí jej život, korunu a kráľovstvo jej otca kráľa Trittona. Rodinný film Malá morská víla si môžete pozrieť od 25. mája vo všetkých kinách Cinema City.