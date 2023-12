Majk Spirit vydáva album nový čLOVek 2.0

Bratislava 10. decembra (TASR) - Majk Spirit vydáva dlhoočakávaný album nový čLOVek 2.0. V poradí jedenásty štúdiový album nadväzuje na jeho sólový debut Nový človek z roku 2011, ktorý sa stal ikonickým dielom česko-slovenskej hudobnej scény. V novinke si poslucháči nájdu osobné aj spoločenské témy. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



"Album sa volá nový čLOVek 2.0, takže je hlavne o láske. V jednej mojej skladbe zaznie - Láska je všetko, čo potrebuješ, nič nové pod slnkom. Myslím, že robiť to, čo milujeme, je to najlepšie, čím môžeme prispieť tomuto svetu," uviedol Spirit k názvu albumu a jeho koncepcii.



Na albume spolupracoval s umelcami ako H16, Ben Cristovao, Separ, Momo, Dorian, Alan Murin či Dame. Album sľubuje nielen vynikajúce texty, ale aj skvelé hudobné aranžmány a zvukovú pestrosť. Majk Spirit spojil sily aj s vynikajúcimi producentmi ako Hellion, Grimaso, Abebeats, Jerry Lee, SpecialBeatz, Double, Übeatz, Maxo Šramek či Marek Šurin.



Výnimočné schopnosti pri práci so slovami radia Majka Spirita medzi najvýraznejšie osobnosti hudobnej scény. Už vydané single z nového albumu opäť predznamenávajú textovú hĺbku a tematickú rozmanitosť. Pred vydaním albumu ich predstavil päť. Každý z nich ponúka pohľad do rôznych aspektov jeho života a osobnostného aj umeleckého vývoja.